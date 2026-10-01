Milan, voci su Donnarumma: la situazione. Il piano di Cardinale per i big. Due talenti nel mirino

Il mercato estivo è ormai finito, ma non smettono le voci sul Milan: nel mirino dei rossoneri ci sono due giovani molto interessanti. Voci clamorose su Donnarumma: ecco la verità. Pulisic rinnovo vicino? E Cardinale vuole blindare altri due big. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Cardinale vuole il rinnovo di Rabiot e Pavlovic

Pulisic: richieste più alte per restare?

Due giovani interessanti nel mirino del Milan

Voci su Donnarumma: la verità

Il Milan pensa anche al futuro della sua squadra e punta a blindare calciatori importanti per il progetto di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim: 'La Gazzetta dello Sport' parla anche di altri due rinnovi nel mirino ovvero quelli di. Gerry Cardinale vuole trattenere tutti i suoi big e si sta già muovendo per blindare il difensore e il mediano. Per il serbo si lavora a un contratto(da 1,7 milioni a circa 3,5 a stagione). Per Rabiot la discussione sarà più incentrata sull'ingaggio:percepiti dal francese a stagione. Sarebbe un altro passo importante per il nuovo progetto del Diavolo: i due calciatori sono cruciali per ile lo saranno anche nel prossimo futuro. Determinante anche in un progetto che parte da zero poggiare le basi su solide fondamenta e sia Pavlovic sia Rabiot hanno questo ruolo nel club rossonero.Come scrive La Gazzetta dello Sport resta sullo sfondo il possibile(al momento scadenza a giugno 2027 con un'opzione in favore del club fino al 2028). Secondo la rosea, Cardinale vorrebbe allungare l'accordo almeno fino al 2031 con il Diavolo che spera. Da capire anche le pretese di Pulisic: lo statunitense potrebbe chiedere di più deidi cui si parlava tempo fa. Se Pulisic dovesse tornare quello dell'inizio della scorsa stagione, sarebbe difficile per Cardinale rinunciarci. Le notizie di PianetaMilan riguardo il possibile rinnovo di Pulisic con il Milan non sono cambiate: i rossoneri non hanno ancora avviato trattative con il calciatore o il suo entourage, ma il club vuole continuare questo 'matrimonio' anchedel numero 11 rossonero. Vedremo quando e se la dirigenza rossonera si siederà al tavolo per trovare un accordo importante anche per il futuro prossimo del club.Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan segue il talento, visionato il 12 settembre. Ad oggi è presente una. Sullo sfondo c'è anche il Real Madrid. Non solo Emeka: nel mirino dei rossoneri c'è anche, difensore belga del 2008 con origini ivoriane dello Standard Liegi. Due calciatori che rientrano perfettamente nelle caratteristiche richieste da Amorim: Owen Emeka gioca principalmente come esterno offensivo o ala destra e come piace tanto all'allenatore portoghese gioca a. Il talento è dotato di un'ottima tecnica e anche di un grande cambio di passo che lo rende molto efficace nei dribbling. Kokora è un difensore centrale molto moderno che sfrutta il suo sinistro per avviare l'azione da dietro e sa impostare dal basso: qualità essenziale per il calcio offensivo di Amorim.Come riportato su X da Ekrem Konur,se le sanzioni finanziarie dovessero arrivare. Sul giocatore, si legge, ci sarebbe l'interesse di Milan e Inter. Sarebbe ovviamente un ritorno clamoroso, ma è davvero possibile?

Facciamo il punto della situazione sulla fattibilità dell'affare:

Ingaggio fuori portata: Donnarumma guadagna circa 15 milioni di euro all'anno con il Manchester City, una cifra fuori portata non solo per il Milan, ma per tutto il calcio italiano.

Donnarumma guadagna circa 15 milioni di euro all'anno con il Manchester City, una cifra fuori portata non solo per il Milan, ma per tutto il calcio italiano. Costo del cartellino elevato: Il Diavolo poi dovrebbe spendere una cifra importante per prenderlo (valore attuale sui 45 milioni di euro).

Il Diavolo poi dovrebbe spendere una cifra importante per prenderlo (valore attuale sui 45 milioni di euro). Presenza di un big nel ruolo: E inoltre dovrebbe rinunciare a un portiere forte ed esperto come Mike Maignan, appena rinnovato.

Infine, Milan e Donnarumma non si sono lasciati benissimo con il portiere che scelse di andare via a zero al PSG. Sono solo voci di mercato e un ritorno in rossonero del portiere italiano sembra quasi impossibile ad oggi.