Il nuovo corso del Milan targato Rúben Amorim si è aperto in estate sotto il segno della linea verde, ma le promesse della pre-season stanno faticando a trovare riscontro sul terreno di gioco. Come evidenziato oggi in edicola da Tuttosport, i fari sono puntati su Francesco Camarda (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA ODIERNA) e Christian Comotto, i due gioielli più splendenti della cantera rossonera. Blindati dalla dirigenza con un rinnovo contrattuale a lungo termine fino al 30 giugno 2031 proprio per volere del tecnico portoghese, i due talenti sono stati inseriti stabilmente nelle rotazioni della Prima Squadra, senza però trovare finora lo spazio che i tifosi auspicavano.

Christian Comotto: la folta concorrenza a centrocampo e l'ipotesi prestito a gennaio

Il percorso di crescita di Christian Comotto a Milanello è stato programmato nei minimi dettagli, con il club che ha bloccato la sua partenza estiva per permettergli di crescere all'ombra del suo idolo e maestro. Complice qualche piccolo intoppo fisico di troppo, il giovane centrocampista non è ancora riuscito a collezionare il suo debutto ufficiale tra Serie A ed Europa League. A frenare l'esordio del figlio d'arte è anche la foltissima e qualificatissima concorrenza nel reparto mediano rossonero.

Oltre al fuoriclasse croato e a un top player del calibro di Adrien Rabiot, le gerarchie di Rúben Amorim vedono attualmente davanti nelle rotazioni elementi come Yunus Musah, Ardon Jashari e, all'occorrenza, Ruben Loftus-Cheek. Proprio per via di questo imbuto tattico, la dirigenza potrebbe cambiare strategia nel calciomercato invernale: qualora lo spazio rimanesse ridotto, a gennaio si valuterà un prestito semestrale per farlo giocare con continuità, con Monza e Parma (che lo avevano già cercato in estate) sempre alla finestra.

Francesco Camarda: il ruolo di vice Gonçalo Ramos e l'esame dopo la sosta

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Discorso opposto e decisamente più strategico riguarda la gestione di Francesco Camarda. In estate Amorim ha imposto una scelta forte sul mercato, rinunciando all'acquisto di un vice-centravanti di esperienza per promuovere il classe 2008 a prima alternativa di, dopo il rientro dal prestito formativo a Lecce. I dati sul minutaggio effettivo, però, descrivono fin qui un impiego col contagocce: appena 8 minuti totali distribuiti su 2 presenze in campionato (5' contro la Lazio e 3' proprio contro il Lecce).Troppo poco per un talento cristallino che ha bisogno di campo per sbloccarsi, ma la grande occasione è dietro l'angolo. Subito dopo la sosta per le Nazionali, il calendario del Milan diventerà infuocato con un match programmato ogni tre giorni tra impegni domestici ed europei. Il ricorso al turnover massiccio diventerà una necessità vitale per Amorim: sarà in quel momento che Camarda e Comotto dovranno farsi trovare pronti per dimostrare a San Siro di essere già grandi.