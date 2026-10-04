I due 2008 hanno rinnovato ma faticano a trovare spazio: per Christian Comotto spunta l'idea prestito a gennaio, Francesco Camarda si scalda per il tour de force
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Il nuovo corso del Milan targato Rúben Amorim si è aperto in estate sotto il segno della linea verde, ma le promesse della pre-season stanno faticando a trovare riscontro sul terreno di gioco. Come evidenziato oggi in edicola da Tuttosport, i fari sono puntati su Francesco Camarda (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA ODIERNA) e Christian Comotto, i due gioielli più splendenti della cantera rossonera. Blindati dalla dirigenza con un rinnovo contrattuale a lungo termine fino al 30 giugno 2031 proprio per volere del tecnico portoghese, i due talenti sono stati inseriti stabilmente nelle rotazioni della Prima Squadra, senza però trovare finora lo spazio che i tifosi auspicavano.
Christian Comotto: la folta concorrenza a centrocampo e l'ipotesi prestito a gennaioIl percorso di crescita di Christian Comotto a Milanello è stato programmato nei minimi dettagli, con il club che ha bloccato la sua partenza estiva per permettergli di crescere all'ombra del suo idolo e maestro Luka Modrić. Complice qualche piccolo intoppo fisico di troppo, il giovane centrocampista non è ancora riuscito a collezionare il suo debutto ufficiale tra Serie A ed Europa League. A frenare l'esordio del figlio d'arte è anche la foltissima e qualificatissima concorrenza nel reparto mediano rossonero.
Oltre al fuoriclasse croato e a un top player del calibro di Adrien Rabiot, le gerarchie di Rúben Amorim vedono attualmente davanti nelle rotazioni elementi come Yunus Musah, Ardon Jashari e, all'occorrenza, Ruben Loftus-Cheek. Proprio per via di questo imbuto tattico, la dirigenza potrebbe cambiare strategia nel calciomercato invernale: qualora lo spazio rimanesse ridotto, a gennaio si valuterà un prestito semestrale per farlo giocare con continuità, con Monza e Parma (che lo avevano già cercato in estate) sempre alla finestra.
Francesco Camarda: il ruolo di vice Gonçalo Ramos e l'esame dopo la sostaDiscorso opposto e decisamente più strategico riguarda la gestione di Francesco Camarda. In estate Amorim ha imposto una scelta forte sul mercato, rinunciando all'acquisto di un vice-centravanti di esperienza per promuovere il classe 2008 a prima alternativa di Gonçalo Ramos, dopo il rientro dal prestito formativo a Lecce. I dati sul minutaggio effettivo, però, descrivono fin qui un impiego col contagocce: appena 8 minuti totali distribuiti su 2 presenze in campionato (5' contro la Lazio e 3' proprio contro il Lecce).
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