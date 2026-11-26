Olympiacos-Milan, gara valida per la quinta giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27. La partita si giocherà dalle ore 18:45 italiane presso lo "Stadio Geōrgios Karaiskakīs" al Pireo. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La probabile formazione dell'Olympiacos

Emergenza infortuni e le scelte del Milan di Amorim

La classifica in Europa League e le prossime sfide del Diavolo

Trasferta contro l'Olympiacos;

Sfida in casa contro il Sunderland;

Trasferta contro il Levski Sofia;

Chiusura a San Siro contro l'Ararat-Armenia.

Partiamo con la squadra di casa. Ecco la probabile formazione.Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; González.Alguacil. Tante assenze per la squadra greca che non avrà a disposizione ben: Bailey, El Kaabi, Hezze, Puerta, Chiquinho e Yazıcı sono indisponibili, mentre Scipioni non fa parte della lista UEFA. Sono stati aggregati in prima squadra anche alcuni giovani come Bakoulas, Filis e Toufakis."Se Atene piange Sparta non ride" visto che ilha: non ci sono Chukwueze, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano, Camarda, Bartesaghi, Pavlovic e Modric. Poche scelte quindi perche dovrebbe continuare con il suoconin porta. In difesa zero alternative: a destraa sinistraconal centro.sugli esterni condavanti alla difesa ea supporto di. Dei potenziali titolari disponibili partono dalla panchina i soli Cisse e Musah, con Tomori che potrebbe essere il primo cambio per praticamente tutti i giocatori in difesa. Tra i giovani presente Ossola, fantasista del Milan Futuro. Ecco la probabile formazione rossonera.Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Ramos.Amorim.Ilsi trova al momento ale non può più sbagliare. Guardando le scorse stagioni servono tra i. Per sperare nella top 8 servirebbe vincere le restanti 4 partite della fase campionato della competizione, ma non è detto che sarebbero sufficienti. Ecco le ultime sfide in programma per il Diavolo: