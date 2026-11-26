Olympiacos-Milan di Europa League: probabili formazioni, lista degli indisponibili e quanti punti servono ai rossoneri per qualificarsi ai playoff
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Olympiacos-Milan, gara valida per la quinta giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27. La partita si giocherà dalle ore 18:45 italiane presso lo "Stadio Geōrgios Karaiskakīs" al Pireo. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni.
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La probabile formazione dell'OlympiacosPartiamo con la squadra di casa. Ecco la probabile formazione. Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva; González. All. Alguacil. Tante assenze per la squadra greca che non avrà a disposizione ben 7 giocatori: Bailey, El Kaabi, Hezze, Puerta, Chiquinho e Yazıcı sono indisponibili, mentre Scipioni non fa parte della lista UEFA. Sono stati aggregati in prima squadra anche alcuni giovani come Bakoulas, Filis e Toufakis.
Emergenza infortuni e le scelte del Milan di Amorim"Se Atene piange Sparta non ride" visto che il Milan ha 9 giocatori indisponibili: non ci sono Chukwueze, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano, Camarda, Bartesaghi, Pavlovic e Modric. Poche scelte quindi per Ruben Amorim che dovrebbe continuare con il suo 4-4-1-1 con Maignan in porta. In difesa zero alternative: a destra Gila a sinistra Estupiñán con De Winter e Diawara al centro. Moreira e Pulisic sugli esterni con Jashari e Rabiot davanti alla difesa e Hutchinson a supporto di Ramos. Dei potenziali titolari disponibili partono dalla panchina i soli Cisse e Musah, con Tomori che potrebbe essere il primo cambio per praticamente tutti i giocatori in difesa. Tra i giovani presente Ossola, fantasista del Milan Futuro. Ecco la probabile formazione rossonera. Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Ramos. All. Amorim.
La classifica in Europa League e le prossime sfide del DiavoloIl Milan si trova al momento al 28esimo posto in classifica con 3 punti e non può più sbagliare. Guardando le scorse stagioni servono tra i 6 e i 7 punti per qualificarsi ai playoff. Per sperare nella top 8 servirebbe vincere le restanti 4 partite della fase campionato della competizione, ma non è detto che sarebbero sufficienti. Ecco le ultime sfide in programma per il Diavolo:
- Trasferta contro l'Olympiacos;
- Sfida in casa contro il Sunderland;
- Trasferta contro il Levski Sofia;
- Chiusura a San Siro contro l'Ararat-Armenia.
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