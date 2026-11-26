Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca al Milan: tra investimenti, squad ratio e rischio settlement agreement, ecco perché la Champions è vitale
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Verso il mercato di gennaio: ci si attende una sessione importante da parte del Milan che potrebbe investire ancora molto. "Il Corriere dello Sport" fa i conti in tasca al Diavolo cercando di capire se questi costi siano sostenibili:
- 160 milioni investiti in estate tra Ramos, Gila e Moreira, con il Milan che ne potrebbe spendere altri 70 a gennaio;
- Poi due rinnovi chiusi (mentre si lavora ancora per Rabiot): Pulisic passato da 3,5 a 5 milioni di euro netti a stagione, mentre Pavlovic passato da 1,7 a 3 milioni di euro netti a stagione.
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L'aumento dei costi e i rischi per il bilancio 2026/27Come scrive il quotidiano il costo della rosa è cresciuto quest'anno già di 40 milioni di euro. Con questi investimenti e senza cessioni importanti, il bilancio del 2026/27, si legge, potrebbe chiudersi con un rosso di 140-150 milioni. Il club ha margini per tenere sotto controllo lo squad ratio, ma serviranno risultati sportivi a sostegno, altrimenti, si legge, c'è il rischio di finire sotto un altro settlement agreement e tornare a una gestione sotto tutela.
L'all-in di Cardinale e la strategia per gennaioSecondo "Il Corriere dello Sport" quello di Gerry Cardinale è un all-in rischioso e servirà quasi la certezza annuale della qualificazione in Champions League. Vedremo come andranno le prossime stagioni da parte del Milan: già a gennaio ci si aspetta investimenti importanti per almeno un terzino e un rinforzo in attacco, ma il Milan non spenderà tanto per spendere, cercherà profili che possano dare un impatto importante fin dal primo momento e che possano fare parte del progetto rossonero per tanto tempo.
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