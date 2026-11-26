Emergenza fascia sinistra per il Milan: Jorge Mendes tratta l'uscita di Balde dal Barcellona. Tutti i dettagli su valutazione, stipendio e statistiche
Rossoneri in campo a Milanello alla vigilia di Olympiakos-Milan | Video PianetaMilan
Le priorità del mercato invernale del Milan saranno gli esterni e l'attacco: il Diavolo lavorerà per trovare rinforzi importanti e non per prendere tanto per. Occhio quindi alla fascia sinistra visto che sia Bartesaghi sia Estupiñán non danno garanzie al momento. Secondo "Il Corriere dello Sport" il Milan continua a monitorare la situazione che riguarda il Barcellona e Alejandro Balde. Il 23enne spagnolo può andar via a gennaio con il suo agente Jorge Mendes che ha già parlato con la dirigenza degli spagnoli per la strategia verso la sessione invernale.
Costi dell'operazione e la formula studiata per gennaioOcchio però ai costi importanti: la valutazione per il cartellino è di circa 50 milioni di euro con lo stipendio di Balde da 5 milioni di euro a stagione. L’idea potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo a determinate condizioni, visto che Balde sta giocando pochissimo in questa stagione e potrebbe cambiare aria per trovare più continuità.
I numeri in Champions League e l'allarme infortunioIl terzino del Barcellona ha giocato da titolare in Champions League contro il Sabah Futbol Klubu. Ecco le sue statistiche da Sofascore:
- Tiri totali: 2;
- Tiri in porta: 1;
- Assist: 1;
- Grandi occasioni create: 1;
- Passaggi chiave: 1;
- Passaggi riusciti: 31/33 (94%);
- Tocchi: 49;
- Dribbling (riusciti): 3 (2);
- Recuperi palla: 1;
- Duelli a terra (vinti): 6 (3);
- Dribbling subiti: 0.
Una buonissima prestazione per Balde che è sembrato in forma e voglioso. Purtroppo è uscito al sessantesimo circa della gara per un problema alla caviglia. Balde ha lasciato lo stadio leggermente zoppicando e ci saranno ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio. Di seguito il video.
Vedremo, intanto per il Milan potrebbe essere un'opportunità molto interessante specialmente se il club dovesse riuscire a chiudere il colpo in prestito e non a titolo definitivo.
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