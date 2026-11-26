Le priorità del mercato invernale del Milan saranno gli esterni e l'attacco: il Diavolo lavorerà per trovare rinforzi importanti e non per prendere tanto per. Occhio quindi alla fascia sinistra visto che sia Bartesaghi sia Estupiñán non danno garanzie al momento. Secondo "Il Corriere dello Sport" il Milan continua a monitorare la situazione che riguarda il Barcellona e Alejandro Balde. Il 23enne spagnolo può andar via a gennaio con il suo agente Jorge Mendes che ha già parlato con la dirigenza degli spagnoli per la strategia verso la sessione invernale.

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Costi dell'operazione e la formula studiata per gennaio

I numeri in Champions League e l'allarme infortunio

Tiri totali: 2;

Tiri in porta: 1;

Assist: 1;

Grandi occasioni create: 1;

Passaggi chiave: 1;

Passaggi riusciti: 31/33 (94%);

Tocchi: 49;

Dribbling (riusciti): 3 (2);

Recuperi palla: 1;

Duelli a terra (vinti): 6 (3);

Dribbling subiti: 0.

Occhio però ai costi importanti: la valutazione per il cartellino è di circacon lo stipendio dida. L’idea potrebbe essere quella di unche può tramutarsi in obbligo a determinate condizioni, visto che Balde sta giocando pochissimo in questa stagione e potrebbe cambiare aria per trovare più continuità.Il terzino delha giocato da titolare incontro il. Ecco le sue statistiche da Sofascore:

Una buonissima prestazione per Balde che è sembrato in forma e voglioso. Purtroppo è uscito al sessantesimo circa della gara per un problema alla caviglia. Balde ha lasciato lo stadio leggermente zoppicando e ci saranno ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio. Di seguito il video.

👀🔵🔴LA IMATGE DEL POSTPARTIT DE BAKÚ



⚠️Balde abandona l'estadi lleugerament coix després de ser substituït amb mal al turmell



🚑El lateral barceloní, que ha estat titular per primer cop aquesta temporada, haurà de passar proves mèdiques



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Vedremo, intanto per il Milan potrebbe essere un'opportunità molto interessante specialmente se il club dovesse riuscire a chiudere il colpo in prestito e non a titolo definitivo.