Il Milan osserva Alejandro Balde per rinforzare la fascia sinistra nella sessione invernale. Ruben Amorim cerca un'alternativa a Pervis Estupiñán, possibile partente a gennaio. Con Davide Bartesaghi schierato spesso in una zona più avanzata del campo e Yunus Musah adattato sulla corsia nelle ultime uscite, la necessità di un investimento in quella zona del campo diventa prioritaria. Ripercorriamo la storia del classe 2003: il rendimento al Barcellona, i costi dell'operazione e il possibile inserimento nel sistema di gioco rossonero.

La storia di Balde: dalla Masia alla prima squadra

I numeri e il momento al Barcellona

Valutazione, ingaggio e fattibilità

Cartellino: richiesta del Barcellona che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro.

richiesta del Barcellona che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro. Stipendio: ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione.

ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Formula: il Barcellona potrebbe aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto.

il Barcellona potrebbe aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto. Trattativa: non risultano accordi o negoziazioni ufficiali avviate.

La collocazione tattica di Balde nel Milan di Amorim

Nato a Barcellona il 18 ottobre 2003,entra nella Masia nel 2011 e debutta in prima squadra il 14 settembre 2021 contro il Bayern Monaco in Champions League. Nella stagione 2022-23 trova spazio con Xavi, prendendo il posto di Jordi Alba e conquistando Liga e Supercoppa di Spagna. A gennaio 2024, contro l'Athletic Bilbao, lo spagnolo subisce unche lo tiene ai box per sei mesi.Nel 2024-25totalizzamentre nel 2025-26 chiude aNella stagione in corso il minutaggio è decisamente inferiore:, tutte da subentrante. Le scelte di Hansi Flick e lalimitano il suo impiego, alimentando così le voci di mercato.L'agenteha già propostoalla scorsa l'estate. Sul fronte economico emergono elementi da verificare:Mancino naturale, i punti di forza disonoe sovrapposizioni sull'esterno quando l'ala rientra verso il centro. Partecipa alla costruzione dal basso e dialoga con i centrocampisti, ma lascia spazio alle spalle quando spinge e mostra margini di miglioramento nella lettura preventiva. Nel 3-4-2-1, lo spagnolo può agire dadando ampiezza, mentre in una difesa a quattro può coprire il ruolo di. L'eventuale arrivo di Balde darebbe aun'opzione di qualità sulla fascia sinistra e consentirebbe di spostare Bartesaghi più avanti.