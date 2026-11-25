Chi è Alejandro Balde, come gioca, quanto costa e come può inserirsi nel Milan: il ritratto completo dell'esterno del Barcellona seguito dal club rossonero
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Il Milan osserva Alejandro Balde per rinforzare la fascia sinistra nella sessione invernale. Ruben Amorim cerca un'alternativa a Pervis Estupiñán, possibile partente a gennaio. Con Davide Bartesaghi schierato spesso in una zona più avanzata del campo e Yunus Musah adattato sulla corsia nelle ultime uscite, la necessità di un investimento in quella zona del campo diventa prioritaria. Ripercorriamo la storia del classe 2003: il rendimento al Barcellona, i costi dell'operazione e il possibile inserimento nel sistema di gioco rossonero.
La storia di Balde: dalla Masia alla prima squadraNato a Barcellona il 18 ottobre 2003, Balde entra nella Masia nel 2011 e debutta in prima squadra il 14 settembre 2021 contro il Bayern Monaco in Champions League. Nella stagione 2022-23 trova spazio con Xavi, prendendo il posto di Jordi Alba e conquistando Liga e Supercoppa di Spagna. A gennaio 2024, contro l'Athletic Bilbao, lo spagnolo subisce un infortunio al tendine che lo tiene ai box per sei mesi.
I numeri e il momento al BarcellonaNel 2024-25 Balde totalizza 47 presenze, 1 gol e 10 assist, mentre nel 2025-26 chiude a zero reti e 3 assist in 42 gare ufficiali. Nella stagione in corso il minutaggio è decisamente inferiore: appena 124 minuti di gioco in 5 presenze, tutte da subentrante. Le scelte di Hansi Flick e la concorrenza di Joao Cancelo limitano il suo impiego, alimentando così le voci di mercato.
Valutazione, ingaggio e fattibilitàL'agente Jorge Mendes ha già proposto Balde al Milan la scorsa l'estate. Sul fronte economico emergono elementi da verificare:
- Cartellino: richiesta del Barcellona che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro.
- Stipendio: ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione.
- Formula: il Barcellona potrebbe aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto.
- Trattativa: non risultano accordi o negoziazioni ufficiali avviate.
La collocazione tattica di Balde nel Milan di AmorimMancino naturale, i punti di forza di Balde sono accelerazione, progressione palla al piede, dribbling e sovrapposizioni sull'esterno quando l'ala rientra verso il centro. Partecipa alla costruzione dal basso e dialoga con i centrocampisti, ma lascia spazio alle spalle quando spinge e mostra margini di miglioramento nella lettura preventiva. Nel 3-4-2-1, lo spagnolo può agire da quinto sinistro dando ampiezza, mentre in una difesa a quattro può coprire il ruolo di terzino. L'eventuale arrivo di Balde darebbe a Ruben Amorim un'opzione di qualità sulla fascia sinistra e consentirebbe di spostare Bartesaghi più avanti.
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