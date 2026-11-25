Il Milan di Ruben Amorim affronta l'Europa League con l'elmetto ben allacciato alla vigilia della trasferta di Atene contro l'Olympiacos. Il tecnico portoghese domenica ha parlato di partita fondamentale per il passaggio del turno, di risposte caratteriali da dare dopo gli ultimi, pesanti passi falsi europei. I segnali mandati contro il Frosinone, d'altronde, erano già stati chiari: minuti risparmiati ai titolarissimi, gestione oculata delle energie e l'idea di un turnover molto limitato per la notte del Pireo. L'allenatore sta alzando al massimo l'asticella dell'attenzione, e fa benissimo a farlo: il suo obiettivo è evitare di ridursi all'ultima giornata con l'acqua alla gola per strappare almeno un posto ai playoff.

Eppure, lontano dai microfoni della sala stampa e dal catastrofismo di chi è sempre pronto a celebrare il funerale sportivo al primo scivolone, serve un bagno di realismo. Oggi quindi, andiamo un po' controcorrente rispetto a quello che di solito siete abituati a sentir dire sul Milan.

I numeri e il calendario: perché Atene non è uno spareggio

A questo Milan, per rimettersi in carreggiata in Europa League, non servono miracoli: basta sistemare l'atteggiamento e dosare le rotazioni. I numeri della nuova formula della competizione parlano chiaro. Ai rossoneriper blindare la qualificazione agli spareggi. Spareggi che, dettaglio tutt'altro che secondario, si giocherebbero a febbraio: cioè a, con una rosa verosimilmente puntellata e con mesi di lavoro in più sulle gambe e nella testa dei giocatori per assimilare i dettami di Amorim.

Al di là delle legittime dichiarazioni di facciata dell'allenatore, quella contro l'Olympiacos non è affatto una finale da dentro o fuori. È piuttosto uno snodo psicologico importante, utile a scacciare i fantasmi e a non arrivare al rush finale di gennaio con la pressione alle stelle e le gambe bloccate dalla tensione. Senza dimenticare un aspetto che le cassandre di turno fingono di ignorare: il calendario europeo del Milan è in discesa, e le ultime due sfide della fase campionato saranno ampiamente alla portata.

Quindi ci portiamo avanti e già lo diciamo con chiarezza: basta con i processi sommari o i drammi preventivi in caso di un altro eventuale mezzo passo falso in Grecia. Il passaggio del turno è ampiamente nelle corde di questa squadra, anche dovendo passare dalla porta secondaria dei playoff.

La vera priorità: il quarto posto e la svolta di gennaio

La vera domanda, quella che ogni tifoso dovrebbe porsi con onestà intellettuale, è un'altra:Probabilmente nessuno.

Perché la bussola della stagione rossonera non può e non deve perdere il nord: l'obiettivo primario, vitale, irrinunciabile, resta il quarto posto in Serie A. Con il doppio impegno ravvicinato contro Cagliari e Parma ormai alle porte, il Milan ha tra le mani un'occasione d'oro per battere un colpo pesantissimo in chiave Champions League e consolidare la propria classifica.

All'Europa ci si penserà con la dovuta calma, passo dopo passo. Sarà poi il mercato di gennaio – e le risposte che arriveranno dalla dirigenza – a dirci quale sarà il vero, concreto traguardo stagionale che questo Diavolo potrà ambire a raggiungere.