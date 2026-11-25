Voci di mercato sempre più forti visto che la sessione invernale è sempre più vicina: come riportato da ElNacional.cat, il Chelsea potrebbe lasciare partire Marco Palestra dopo pochi mesi dal suo arrivo dal Cagliari. Questo per il poco minutaggio concessogli da Xabi Alonso, che avrebbe individuato Jules Koundé del Barcellona come possibile rinforzo per la propria difesa. Juventus, Milan e Napoli sono indicate come le principali società interessate a valutare un eventuale ritorno del giocatore in Serie A.

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I numeri stagionali di Marco Palestra in Premier League

Presenze: 5;

5; Da titolare: 2;

2; Gol: 0;

0; Tiri totali: 0,0;

0,0; Assist: 0;

0; Tocchi di media: 18,6;

18,6; Grandi occasioni create: 1;

1; Passaggi riusciti di media: 7,2 (77%);

7,2 (77%); Dribbling subiti a partita: 0,6;

0,6; Errori che hanno portato a un tiro: 1;

1; Errori che hanno portato a un gol: 0;

0; Dribbling riusciti: 0,0;

0,0; Duelli totali vinti a partita: 2,2 (50%).

Perché Palestra serve ad Amorim, ma l'affare col Chelsea resta difficile

Questi i numeri stagionali inda Sofascore:Ilpotrebbe essere un colpo molto interessante per il Milan: potrebbe rinforzare ladella squadra die potrebbe giocare sia come terzino destro, sia come esterno destro a tutta fascia in caso di difesa a tre. Al Diavolo servirebbe un vero terzino visto che al momento stanno giocandoin quel ruolo, che sono due centrali adattati. Palestra ha dimostrato in Serie A con il Cagliari di poter essere dominante, specialmente in fase offensiva grazie alla sua velocità palla al piede e alle sue abilità nell'uno contro uno. Ovviamente è un'indiscrezione da prendere con le pinze: ad oggi sembra molto complesso che il Chelsea si liberi di Palestra dopo pochi mesi dall'investimento dadella scorsa estate. Il terzino ha giocato poco anche per problemi fisici e potrebbe vedere sempre più campo nell'arco della stagione.