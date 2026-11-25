Bruno Fernandes frena sul rinnovo con lo United: sfida tra Milan e Juventus per il portoghese. L'effetto Amorim, i costi dell'operazione e l'ingaggio
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Bruno Fernandes resta al centro delle voci di mercato: come scrive "Tuttosport" dall'Inghilterra si parla di sensazioni negative attorno alla sua posizione, specialmente per le difficoltà sul campo del suo Manchester United.
"Le trattative si sono interrotte per concentrarci sul vincere le partite. Non è importante ora. È il mio futuro, non mi resta molto nel contratto, ma avremo tempo per parlarne".
Queste le parole del capitano dei Red Devils che è in scadenza a fine stagione, con lo United che però può esercitare un'opzione anche per la prossima stagione.
Sfida tra Milan e Juventus: l'effetto Amorim e i costi dell'affareSecondo il quotidiano l’entourage si è mosso per capire le possibilità più concrete, con la Juventus che sarebbe interessata, ovviamente solo in caso di qualificazione in Champions League. Come scrive "Tuttosport" in Italia c'è anche il Milan che ha in Amorim uno sponsor probabilmente più forte, con tanto di agenzia in comune. Bruno Fernandes potrebbe comunque scegliere con calma il suo futuro non pensando ai soldi, ma al progetto, cercando una squadra che possa vincere. Da capire la portata economica per il Milan e anche per la Juventus: il portoghese guadagna 10,2 milioni di euro netti a stagione che sono veramente tantissimi per qualsiasi squadra italiana. E in più non sarebbe ceduto a prezzo di saldo viste le qualità assolute del portoghese.
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Il piano rossonero per il dopo Luka ModrićBruno Fernandes potrebbe essere il naturale sostituto di Luka Modrić (che potrebbe lasciare a fine stagione): non tanto per il ruolo (il portoghese è un calciatore molto più offensivo, anche se sulla carta può anche giocare come play davanti alla difesa), ma più per le qualità di impostazione del gioco e l'esperienza internazionale. Quasi sicuramente si dovrà aspettare almeno la prossima estate, ma il tema Bruno Fernandes farà parlare ancora tanto di sé.
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