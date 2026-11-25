Bruno Fernandes resta al centro delle voci di mercato: come scrive "Tuttosport" dall'Inghilterra si parla di sensazioni negative attorno alla sua posizione, specialmente per le difficoltà sul campo del suo Manchester United.

"Le trattative si sono interrotte per concentrarci sul vincere le partite. Non è importante ora. È il mio futuro, non mi resta molto nel contratto, ma avremo tempo per parlarne".

Queste le parole del capitano dei Red Devils che è in scadenza a fine stagione, con lo United che però può esercitare un'opzione anche per la prossima stagione.

Sfida tra Milan e Juventus: l'effetto Amorim e i costi dell'affare

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il piano rossonero per il dopo Luka Modrić

Secondo il quotidiano l’entourage si è mosso per capire le possibilità più concrete, con lache sarebbe interessata, ovviamente solo in caso di qualificazione in Champions League. Come scrivein Italia c'è anche ilche ha inuno sponsor probabilmente più forte, con tanto di agenzia in comune. Bruno Fernandes potrebbe comunque scegliere con calma il suo futuro non pensando ai soldi, ma al progetto, cercando una squadra che possa vincere. Da capire la portata economica per il Milan e anche per la Juventus: il portoghese guadagnache sono veramente tantissimi per qualsiasi squadra italiana. E in più non sarebbe ceduto a prezzo di saldo viste le qualità assolute del portoghese.Bruno Fernandes potrebbe essere il naturale sostituto di(che potrebbe lasciare a fine stagione): non tanto per il ruolo (il portoghese è un calciatore molto più offensivo, anche se sulla carta può anche giocare come play davanti alla difesa), ma più per le qualità di impostazione del gioco e l'esperienza internazionale. Quasi sicuramente si dovrà aspettare almeno la prossima estate, ma il tema Bruno Fernandes farà parlare ancora tanto di sé.