Ultime notizie e probabile formazione del Milan verso l'Olympiakos: le scelte di Amorim senza Modrić e quanti punti servono per i playoff europei
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Il Milan si prepara per scendere in campo domani contro l'Olympiakos: il Diavolo deve vincere dopo i tre punti conquistati nelle prime quattro partite della stagione di Europa League. Ruben Amorim dovrà fare a meno di Luka Modrić e Strahinja Pavlović che dovrebbe saltare quantomeno anche la sfida contro il Cagliari con la speranza di recuperare per la sfida contro il Parma.
Le scelte di Amorim e i ballottaggi verso AteneOggi ci dovrebbero essere novità sulle possibili scelte dell'allenatore portoghese che, comunque, non dovrebbe schierare una squadra troppo diversa da quella vista contro il Frosinone. Resta al momento un ballottaggio primario e riguarda il ruolo di terzino sinistro tra Pervis Estupiñan e Davide Bartesaghi. Quasi nessun dubbio in mediana con Musah e Jashari al posto dell'infortunato Modric. Rabiot potrebbe agire di nuovo come trequartista dietro l'unico attaccante ovvero Gonçalo Ramos. Qualche dubbio in più sugli esterni: Pulisic, Cisse, Hutchinson e Moreira sono tutti in corsa per due ruoli. In difesa non ci dovrebbero essere cambiamenti con Gila, De Winter e Diawara (con Tomori pronto a entrare magari a gara in corso).
La probabile formazione del MilanEcco la probabile formazione rossonera.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Jashari, Pulisic; Rabiot; Ramos. All.: Amorim.
Calcoli qualificazione: quanti punti servono per i playoffCome detto il Milan non può permettersi un turnover troppo ampio in Europa League: il Milan si trova al momento al 28esimo posto con 3 punti. Guardando le scorse stagioni servono tra i 6 e i 7 punti per qualificarsi ai playoff. Molto più complesso raggiungere gli ottavi di finale diretti e quindi entrare nella top 8: seguendo la media con le scorse stagioni servirebbero almeno altri 12 punti ai rossoneri, il che vorrebbe dire vincerle tutte e sperare.
Queste sono le ultime sfide in programma per il Diavolo per la fase campionato della competizione:
- Trasferta contro l'Olympiakos;
- Sfida in casa contro il Sunderland;
- Trasferta contro il Levski Sofia;
- Chiusura a San Siro contro l'Ararat-Armenia.
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