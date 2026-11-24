L'arrivo di Markus Krosche al Milan rappresenta molto più di un semplice cambiamento a livello dirigenziale. Il tedesco, ormai prossimo a diventare il nuovo Head of Football del Milan, porta con sé un grande bagaglio di esperienza e, soprattutto, una fortissima capacità di individuare talenti e trasformarli in importanti plusvalenze

Milan, il biglietto da visita di Krosche: da Kolo Muani a...

Una qualità che, negli ultimi hanno, ha fatto crescere. Nella giornata di ieri, infatti, i due club hanno raggiunto un accordo finale per consentire adi approdare a Milano e iniziare una nuova avventura.

Cresciuto al Lipsia e consacratosi poi al Francoforte, Krosche ha dimostrato di possedere un occhio molto attento per il mercato. Non soltanto la capacità di acquistare calciatori funzionali al progetto del club, ma anche di anticipare la concorrenza, valorizzarli e venderli poi nel momento giusto, generando, di conseguenza, ricavi molto importanti.

Basta guardare alcune delle operazioni più significative della sua esperienza in Germania per comprendere il valore del suo operato. Uno dei casi più famosi è quello di Kolo Muani, arrivato a parametro zero dal Nantes e poi ceduto al PSG per una cifra di 95 milioni di euro. Un'operazione a dir poco straordinaria.

Discorso molto simile per Omar Marmoush, preso dal Wolfsburg e diventato uno dei maggiori protagonisti dell'attacco dell'Eintrach, prima di essere ceduto al Manchester City per 75 milioni di euro. Da non dimenticare le operazioni che hanno intaccato Hugo Ekitikè, preso dal PSG per 20 milioni e rivenduto al Liverpool per 100, e William Pacho, arrivato per 13 milioni e ceduto per 40 al PSG.

Tra le operazioni più recenti, invece, spicca quella di Nathaniel Brown: preso dal Nurnberg per una cifra compresa tra i 3,5 milioni e i 5,5 milioni, nell'estate del 2026 è stato ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni di parte fissa, ai quali si sono aggiunti poi ulteriori 5 milioni, per una cifra totale di 60.

Numeri che raccontano di un lavoro ben scpecifico: individuare profili con ampi margini di crescita, accompagnarli nel loro percorso di maturazione per poi monetizzare attraverso cessioni enormi.

Una nuova sfida

L'approdo dirispetto a quello del club tedesco. All'Eintracht, Krosche ha dovuto operare in un contesto economico più stretto, nel quale le cessioni rappresentavano una componente molto importante.

Al Milan, invece, il dirigente tedesco si troverà davanti ad una realtà con ambizioni ben differenti. Il pensiero di Cardinale, infatti, è molto chiaro: riportare il Milan in alto a livello europeo, costruendo una squadra competitiva e valorizzando anche gli asset a disposizione.

Questo, ovviamente, non significa operare senza vincoli. Anche Krosche dovrà confrontarsi con le logiche del bilancio e i paletti imposti dal Fair play finanziario. La sfida, perciò, sarà capire come riuscirà a trasmettere il proprio modello di lavoro in una realtà come quella del Milan.