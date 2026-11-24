Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. Dopo il campionato, ecco l'Europa League, ma per il Milan arrivano due notizie molto importanti: l'infortunio di Modric e il recupero di Tomori. In ottica mercato, invece, spunta l'ipotesi Varela, con i rossoneri interessati al classe 2005. Spazio anche ai rinnovi, con Cisse verso il prolungamento

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Si ferma Modric

2. Il rinnovo di Cisse

3. Idea Varela

4. Torna Tomori!

Luka Modric si ferma. Il centrocampista croato ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra dopo la partita di domenica pomeriggio contro il Frosinone. Lo staff medico del Milan dovrà effettuare ulteriori valutazioni per stabilire l'entità del problema e i tempi di recupero effettivi. Il croato potrebbe saltare la trasferta di Europa League contro l'Olympiacos di giovedì, mentre l'obiettivo è recuperare in vista del Cagliari.Il Milan vuole blindaredopo il suo ottimo rendimento in Serie A: il classe 2006 ha già realizzato 6 gol in serie A, 9 complessivi in stagione. Secondo TMW, la trattativa per il rinnovo procede a gonfie vele, con molta fiducia per un accordo a breve. L'obiettivo è prolungare il contratto fino al 2031, aumentando l'ingaggio fagliIlcontinua a seguire, centravanti portoghese classe 2005 del Monza, come possibile alternativa al titolare. Secondo calciomercato.com, sull'attaccante oltre ai rossoneri ci sono anchee alcuni club di Premier League. L'ad del, Baldissoni, ha confermato l'interesse di diversi club, ma ha anche ribadito la volontà dei brianzoli di trattenerlo. La valutazione?. A complicare l'operazione, però, ci sono anche i vincoli del Benfica, che detiene il 20% sulla futura plusvalenza.è pronto a tornare a disposizione di. Secondo quanto riferito in giornata da SkySport, il difensore centrale ex Chelsea riprenderà ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani dopo il problema alla coscia del 30 ottobre scorso. L'ex, inoltre, punta alla partita contro l'Olympiacos: possibile entrata a partita in corso per l'inglese.