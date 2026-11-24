Preoccupazione per Luka Modric dopo la partita contro il Frosinone: problema muscolare, ecco l'entità del problema
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Arrivano degli importantissimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Luka Modric dopo la partita contro il Frosinone di domenica pomeriggio, vinta poi 5-1 dal Milan. Il centrocampista croato, protagonista nella vittoria, ha accusato un problema muscolare proprio in occasione dell'ultima sfida.
Milan, problema muscolare per ModricNello specifico, il calciatore croato ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Un problema che richiederà altre valutazioni da parte dello staff medico rossonero per comprendere l'entità del fastidio e stabilire i giusti tempi di recupero.
La notizia rappresenta un grandissimo campanello d'allarme per la squadra di Amorim, che ora dovrà 'fare a meno' del centrocampista croato e seguire l'evoluzione della situazione per capire quando potrà tornare disponibile.
Come già detto precedentemente, non sono stati stabiliti dei tempi di recupero, ma il centrocampista potrebbe saltare la gara d'Europa League contro l'Olympiacos, in programma giovedì pomeriggio. L'obiettivo, però, è recuperare in tempo per la sfida contro il Cagliari, in programma lunedì 30 novembre.
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