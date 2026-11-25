Il Milan torna domani in campo in Grecia per una partita quasi da dentro o fuori in Europa League: i rossoneri devono vincere contro l'Olympiakos per cercare la qualificazione quantomeno ai playoff della competizione.

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Il bollettino medico tra infortuni e rientri

Come raccontail Diavolo dovrà fare a meno di Luka Modrić : il mediano croato potrebbe tornare direttamente per la sfida contro il(dovrebbe saltare anche illunedì) visto che ha accusato un

Dovrebbe saltare le prossime due anche il difensore serbo Strahinja Pavlović: sicuramente non partirà per la Grecia per concludere il percorso di accertamenti dopo gli episodi di coliche in via di risoluzione. Come detto non è scontato che torni a disposizione per il Cagliari, ma verrà valutato giorno dopo giorno.

Amorim però può anche sorridere visto che ritrova in difesa Fikayo Tomori, fuori dal secondo tempo di Milan-Bologna per una lesione muscolare, sarà a disposizione dell'allenatore portoghese già per la sfida di domani sera in Grecia.

La gestione delle forze e le scelte tattiche di Amorim

Ovviamente le due assenze disono molto pesanti, ma almeno arrivano in una settimana in cui ci saranno sia le sfide contro l'Olympiakos e il Cagliari, ma poi solo il Parma nel weekend senza sfida infrasettimanale. Avranno quindi più tempo per rientrare al massimo della forma per la partita contro gli emiliani.

Fondamentale il recupero di Tomori: l'inglese può fare riposare Mario Gila nel ruolo di terzino destro, dove stava giocando molto bene prima di farsi male, oppure come centrale di difesa per dare un minimo di fiato a Koni De Winter, che fino a questo momento non si è mai fermato, anche per il lungo infortunio del suo cambio naturale, ovvero Matteo Gabbia, che dovrebbe tornare a partire dal mese di gennaio.