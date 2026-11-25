Il Milan, nelle prossime sessioni di calciomercato, sarà alla ricerca di un'altra prima punta da inserire in rosa: secondo quanto riportato da fussball-news.de Milan, Juventus e Napoli stanno seguendo da vicino la crescita dell'attaccante Nikola Krstović, classe 2000 dell'Atalanta.

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Calciomercato Milan, la posizione dell'Atalanta e il prezzo di Krstović

Il Milan, in particolare, starebbe monitorando attentamente la situazione del ventiseienne. I rossoneri stanno valutando potenziali rinforzi per il loro attacco e apprezzano il profilo del nazionale montenegrino.

Secondo quanto riportato da fussball-news.de la Dea non avrebbe al momento alcuna voglia di cedere il suo attaccante, potrebbe quindi essere una pista per l'estate. Costo? Si parla di una possibile richiesta tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche, ruolo con Amorim e i numeri in Serie A

Che tipo di attaccante è? Il classe 2000 ha dimostrato fin dalle stagioni incon ildi essere una vera prima punta d'area di rigore capace di segnare in ogni modo quando ha la possibilità: destro, sinistro, colpi di testa e anche una qualità balistica da lontano davvero importante. Non è da sottovalutare la sua capacità straordinaria di attaccare l'area di rigore e di liberarsi dai difensori avversari: queste sue caratteristiche lo rendono davvero difficile da marcare quando si trova negli ultimi 16 metri del campo.

Come potrebbe giocare nel Milan di Amorim? Sarebbe probabilmente troppo costoso per partire dalla panchina, con l'allenatore portoghese che dovrebbe pensare a un attacco a due, con Ramos che potrebbe lavorare più fuori dall'area di rigore con Krstović ad agire come boa.

Inizio straordinario di stagione con la maglia della Dea con 7 gol in Serie A fino a questo momento. La scorsa stagione chiuse con 10 gol in campionato, sintomo di una crescita esponenziale. In carriera con il Lecce, invece, ha siglato 20 gol in 75 presenze totali. Questa è decisamente la stagione della sua svolta totale.