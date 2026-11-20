Il Milan continua la sua ricerca sul mercato e a gennaio è probabile l'arrivo di almeno un'altra prima punta, visto che Francesco Camarda sembra destinato a partire in prestito.

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Calciomercato Milan, spunta il nome di Ermedin Demirović

Perc'è anche l'opzionedello, profilo molto apprezzato da(quello che dovrebbe presto diventare il nuovo "head of football" del Milan).

L’attaccante bosniaco tra l’altro è in scadenza di contratto nel 2028 e al momento non c’è accordo con la società biancorossa per rinnovare: un motivo in più per cui il prezzo potrebbe non essere elevato, specialmente rispetto a Tresoldi ed Endrick, gli altri obiettivi del Diavolo.

Nelle scorse settimane non è passata affatto inosservata la presenza degli scout rossoneri alle gare della formazione allenata da Hoeness. Ermedin Demirović è un classe 1998 che, secondo il sito transfermarkt.it, oggi ha un valore di mercato di circa 22 milioni di euro e potrebbe essere un nome molto interessante.

Caratteristiche tecniche e numeri in Bundesliga di Demirović

Ermedin Demirović è unavisto che sa giocare sia spalle alla porta sia attaccare la profondità e la verticalità. In area di rigore è molto freddo e bravo, sia di destro sia di sinistro e anche con i colpi di testa. In fase di non possesso sa pressare molto bene, deve un po' migliorare sulla pulizia tecnica in alcune uscite.

Ecco i suoi numeri stagionali in Bundesliga dal sito Sofascore:

Presenze: 9;

9; Da titolare: 6;

6; Minuti giocati: 547;

547; Tocchi per partita: 22,8;

22,8; Tiri in porta per partita: 1,4;

1,4; Conversione gol: 21%;

21%; Gol: 5;

5; xG: 4,76;

4,76; Grandi occasioni create: 1;

1; Dribbling riusciti a partita: 0,3 (33%);

0,3 (33%); Duelli vinti a partita: 2,7 (31%);

2,7 (31%); Palle recuperate a partita: 1,7.

Per il Milan potrebbe essere un colpo interessante visto il prezzo accessibile e le qualità del calciatore che può anche essere schierato come esterno d'attacco.