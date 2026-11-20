La sosta nazionali è definitivamente alle spalle e la Serie A è pronta a riprendere il suo corso. Domenica sera, alle ore 18:00, Milan e Frosinone si daranno battaglia a San Siro nel match valido per la 12^ giornata di campionato. Vediamo insieme le probabili formazioni di Ruben Amorim e Massimiliano Alvini.

Come sta Pavlovic

L'arbitro di Milan-Frosinone

Arbitro : Luca Pairetto (Sez. Nichelino)

: Luca Pairetto (Sez. Nichelino) Assistenti : Domenico Palermo e Paolo Laudato

: Domenico Palermo e Paolo Laudato IV Uomo : Daniele Chiffi

: Daniele Chiffi V.A.R. : Ivano Pezzuto

: Ivano Pezzuto A.V.A.R.: Alessandro Prontera

Vietato sottovalutare il Frosinone

Milan-Frosinone, le probabili formazioni

Strahinja Pavlović, che da alcune settimane sta convivendo con delle coliche renali, si è allenato parzialmente in gruppo: il centrale serboanche se non è ancora al massimo. Potrebbe infatti partire dalla panchina conancora centrale e uno traedsulla sinistra.L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri died i giallazzurri diDopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, ilsta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano lacon 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda isoltanto(31),(28) e(25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi.

Ruben Amorim dovrebbe optare nuovamente per la difesa a quattro: tra i pali torna Maignan, mentre la retroguardia sarà composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. In mezzo al campo largo a Modric e Rabiot, affiancati da Musah e Moreira sulle corsie. Alle spalle di Ramos dovrebbe agire Pulisic.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amori

QUI FROSINONE

Massimiliano Alvini risponde con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Gheddjemis, Schmid e Kvernandze, che proveranno a complicare i piani del Milan. In dubbio la presenza di Gabriele Bracaglia, mentre chi è già sicuro di non esserci è Antonio Raimondo.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Cittadini, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Gheddjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea; Allenatore: Massimiliano Alvini