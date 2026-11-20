Le probabili formazioni di Ruben Amorim e Massimiliano Alvini per Milan-Frosinone, match valido per la 12^ giornata di Serie A 2026/2027
Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio
La sosta nazionali è definitivamente alle spalle e la Serie A è pronta a riprendere il suo corso. Domenica sera, alle ore 18:00, Milan e Frosinone si daranno battaglia a San Siro nel match valido per la 12^ giornata di campionato. Vediamo insieme le probabili formazioni di Ruben Amorim e Massimiliano Alvini.
Come sta PavlovicStrahinja Pavlović, che da alcune settimane sta convivendo con delle coliche renali, si è allenato parzialmente in gruppo: il centrale serbo dovrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro il Frosinone anche se non è ancora al massimo. Potrebbe infatti partire dalla panchina con Diawara ancora centrale e uno tra Bartesaghi ed Estupiñán sulla sinistra.
L'arbitro di Milan-FrosinoneL'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri di Rúben Amorim ed i giallazzurri di Massimiliano Alvini:
- Arbitro: Luca Pairetto (Sez. Nichelino)
- Assistenti: Domenico Palermo e Paolo Laudato
- IV Uomo: Daniele Chiffi
- V.A.R.: Ivano Pezzuto
- A.V.A.R.: Alessandro Prontera
Vietato sottovalutare il FrosinoneDopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, il Frosinone sta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano la sesta posizione in classifica con 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda i gol segnati, 24: soltanto Roma (31), Inter (28) e Lazio (25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi.
Milan-Frosinone, le probabili formazioniQUI MILAN
Ruben Amorim dovrebbe optare nuovamente per la difesa a quattro: tra i pali torna Maignan, mentre la retroguardia sarà composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. In mezzo al campo largo a Modric e Rabiot, affiancati da Musah e Moreira sulle corsie. Alle spalle di Ramos dovrebbe agire Pulisic.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amori
QUI FROSINONE
Massimiliano Alvini risponde con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Gheddjemis, Schmid e Kvernandze, che proveranno a complicare i piani del Milan. In dubbio la presenza di Gabriele Bracaglia, mentre chi è già sicuro di non esserci è Antonio Raimondo.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Cittadini, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Gheddjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea; Allenatore: Massimiliano Alvini
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