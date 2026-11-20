Van Dijk al Milan? Si può fare, ma non subito: retroscena e tempistiche | Video

Dopo le numerose voci circolate nelle ultime settimane, Virgil van Dijk ci ha tenuto ad esporsi in prima persona per fare chiarezza sul proprio futuro. Il difensore del Liverpool, in scadenza di contratto al termine della stagione, è stato accostato anche al Milan dagli esperti di calciomercato.

Van Dijk fa chiarezza sul proprio futuro

"È stato un percorso incredibile, quasi dieci anni che sono stati una parte enorme della mia vita, e sarò per sempre grato per tutto quello che è successo in questo periodo. Se ci sarà un prolungamento lo vedremo allora, altrimenti dirò addio in estate".

Le parole cheha speso per esprimere la propria gratitudine alsuonano come una sorta di

Arrivato dal Southampton van Dijk gioca nel Liverpool dal 2018 ed è capitano del club dal 2023. A giugno potrebbe arrivare l'addio dopo nove stagionion la maglia dei 'Reds', in cui il centrale olandese ha collezionato 389 presenze e vinto 9 trofei.

"Non so dove andrò l'anno prossimo, ma voglio giocare ancora a lungo"

"Vedremo cosa succederà dopo questa stagione. Se qualcuno dice o mette in giro la voce di sapere cosa farò l'anno prossimo, non è vero: non ne ho alcuna idea. Sto bene, mi prendo cura di me stesso e ho ancora tanti anni davanti. Vedremo cosa accadrà nel nuovo anno".

Calciomercato Milan, le parole di Fabrizio Romano sul futuro di van Dijk

"II Milan e personalmente Gerry Cardinale adorano Virgil van Dijk. Ci sono anche altre squadre. A novembre, parlare di Van Dijk al Milan è un discorso che appartiene alla sfera dei desideri, non alla sfera delle trattative, non alla sfera delle negoziazioni, ovvero è prestissimo".

Messa da parte la riconoscenza per il Liverpool,ha confessato di non avere ancora chiaro dove finirà il prossimo anno. L'unica certezza è che, nonostante i 35 anni, vuole continuare a giocare a calcio ancora a lungo:Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, il noto esperto di calciomercatoha confermato che anche ilè tra le squadre interessate a. L'operazione resta alle fasi preliminari e non farà parte delle manovre di gennaio: