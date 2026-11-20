Virgil van Dijk fa chiarezza sul suo futuro nell'intervista rilasciata a 'Sky Sports': l'apertura all'addio in estate e le conferme di Fabrizio Romano sul Milan
Van Dijk al Milan? Si può fare, ma non subito: retroscena e tempistiche | Video
Dopo le numerose voci circolate nelle ultime settimane, Virgil van Dijk ci ha tenuto ad esporsi in prima persona per fare chiarezza sul proprio futuro. Il difensore del Liverpool, in scadenza di contratto al termine della stagione, è stato accostato anche al Milan dagli esperti di calciomercato.
Van Dijk fa chiarezza sul proprio futuroLe parole che van Dijk ha speso per esprimere la propria gratitudine al Liverpool suonano come una sorta di dichiarazione d'addio anticipata:
"È stato un percorso incredibile, quasi dieci anni che sono stati una parte enorme della mia vita, e sarò per sempre grato per tutto quello che è successo in questo periodo. Se ci sarà un prolungamento lo vedremo allora, altrimenti dirò addio in estate".
Arrivato dal Southampton van Dijk gioca nel Liverpool dal 2018 ed è capitano del club dal 2023. A giugno potrebbe arrivare l'addio dopo nove stagionion la maglia dei 'Reds', in cui il centrale olandese ha collezionato 389 presenze e vinto 9 trofei.
"Non so dove andrò l'anno prossimo, ma voglio giocare ancora a lungo"Messa da parte la riconoscenza per il Liverpool, van Dijk ha confessato di non avere ancora chiaro dove finirà il prossimo anno. L'unica certezza è che, nonostante i 35 anni, vuole continuare a giocare a calcio ancora a lungo:
"Vedremo cosa succederà dopo questa stagione. Se qualcuno dice o mette in giro la voce di sapere cosa farò l'anno prossimo, non è vero: non ne ho alcuna idea. Sto bene, mi prendo cura di me stesso e ho ancora tanti anni davanti. Vedremo cosa accadrà nel nuovo anno".
Calciomercato Milan, le parole di Fabrizio Romano sul futuro di van DijkIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato che anche il Milan è tra le squadre interessate a van Dijk. L'operazione resta alle fasi preliminari e non farà parte delle manovre di gennaio:
"II Milan e personalmente Gerry Cardinale adorano Virgil van Dijk. Ci sono anche altre squadre. A novembre, parlare di Van Dijk al Milan è un discorso che appartiene alla sfera dei desideri, non alla sfera delle trattative, non alla sfera delle negoziazioni, ovvero è prestissimo".
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