Il Milan continuerà ad essere molto attivo sul mercato sia a gennaio sia durante la prossima estate. Oltre Bruno Fernandes ci potrebbero essere delle altre occasioni dal Manchester United? L'arrivo di Pochettino in panchina potrebbe cambiare il destino di alcuni giocatori: come riportato da "indykaila News" sul social X, il nuovo allenatore dei "Red Devils" vuole un reset totale della rosa e Harry Maguire, Joshua Zirkzee e diversi altri lasceranno entro la prossima stagione.

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Calciomercato Milan, perché Maguire e Zirkzee sono due occasioni a basso costo

Potrebbero interessare al Milan? A gennaio il Diavolo andrà alla ricerca quasi sicuramente di rinforzi proprio in difesa e in attacco e siasiasono due occasioni a costo molto basso: l'inglese è in(anche se il Manchester United ha un'opzione per rinnovare il contratto di un altro anno) mentre l'olandese gioca pochissimo e potrebbe partire anche in

Potrebbero essere delle soluzioni "tampone" nel caso in cui la dirigenza del Diavolo non dovesse riuscire a chiudere i primi obiettivi nella lista: il mercato di gennaio è particolare e non tutte le squadre sono disposte a cedere i migliori giocatori, questo a prescindere dalla possibile offerta del Milan.

Come giocherebbero con Amorim e i numeri di Zirkzee in Serie A

Come potrebbero essere utili per? Zirkzee potrebbe essere la soluzione ideale da inserire alle spalle di: una prima punta che si muove molto e che sa trovare i compagni, proprio come il portoghese, e che conosce molto bene la, visto il suo exploit con la maglia del

Questi i suoi numeri nella sua ultima stagione in Serie A (da Sofascore):

Presenze: 34;

34; Gol: 11;

11; xG: 9,01;

9,01; Assist: 4;

4; xA: 2,54;

2,54; Grandi occasioni create: 11;

11; Passaggi precisi per partita: 20,6 (78%);

20,6 (78%); Tocchi per partita: 44,8;

44,8; Duelli vinti per partita: 4,1 (40%);

4,1 (40%); Dribbling riusciti per partita: 1,5 (42%);

1,5 (42%); Palloni recuperati per partita: 3,0.

Potrebbe anche giocare dietro le punte visto che ha tanta qualità tecnica. Maguire potrebbe essere un difensore di rotazione esperto a un costo accessibile. Vedremo se il Milan ci penserà visto che potrebbero essere delle operazioni vantaggiose.