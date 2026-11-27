Doppio colpo low cost dallo United per il Milan? Con Pochettino in uscita Joshua Zirkzee e Harry Maguire: ecco come giocherebbero nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim
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Il Milan continuerà ad essere molto attivo sul mercato sia a gennaio sia durante la prossima estate. Oltre Bruno Fernandes ci potrebbero essere delle altre occasioni dal Manchester United? L'arrivo di Pochettino in panchina potrebbe cambiare il destino di alcuni giocatori: come riportato da "indykaila News" sul social X, il nuovo allenatore dei "Red Devils" vuole un reset totale della rosa e Harry Maguire, Joshua Zirkzee e diversi altri lasceranno entro la prossima stagione.
Calciomercato Milan, perché Maguire e Zirkzee sono due occasioni a basso costoPotrebbero interessare al Milan? A gennaio il Diavolo andrà alla ricerca quasi sicuramente di rinforzi proprio in difesa e in attacco e sia Maguire sia Zirkzee sono due occasioni a costo molto basso: l'inglese è in scadenza a fine stagione (anche se il Manchester United ha un'opzione per rinnovare il contratto di un altro anno) mentre l'olandese gioca pochissimo e potrebbe partire anche in prestito.
Potrebbero essere delle soluzioni "tampone" nel caso in cui la dirigenza del Diavolo non dovesse riuscire a chiudere i primi obiettivi nella lista: il mercato di gennaio è particolare e non tutte le squadre sono disposte a cedere i migliori giocatori, questo a prescindere dalla possibile offerta del Milan.
Come giocherebbero con Amorim e i numeri di Zirkzee in Serie ACome potrebbero essere utili per Amorim? Zirkzee potrebbe essere la soluzione ideale da inserire alle spalle di Ramos: una prima punta che si muove molto e che sa trovare i compagni, proprio come il portoghese, e che conosce molto bene la Serie A, visto il suo exploit con la maglia del Bologna.
Questi i suoi numeri nella sua ultima stagione in Serie A (da Sofascore):
- Presenze: 34;
- Gol: 11;
- xG: 9,01;
- Assist: 4;
- xA: 2,54;
- Grandi occasioni create: 11;
- Passaggi precisi per partita: 20,6 (78%);
- Tocchi per partita: 44,8;
- Duelli vinti per partita: 4,1 (40%);
- Dribbling riusciti per partita: 1,5 (42%);
- Palloni recuperati per partita: 3,0.
Potrebbe anche giocare dietro le punte visto che ha tanta qualità tecnica. Maguire potrebbe essere un difensore di rotazione esperto a un costo accessibile. Vedremo se il Milan ci penserà visto che potrebbero essere delle operazioni vantaggiose.
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