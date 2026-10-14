Il calciomercato di gennaio 2027 potrebbe regalare un clamoroso ritorno di fiamma in casa Milan per il reparto offensivo. Secondo quanto svelato in Inghilterra da Utd Report, il club rossonero starebbe valutando con grande attenzione la possibilità di prelevare Joshua Zirkzee dal Manchester United. L'operazione, fortemente caldeggiata dal tecnico Rúben Amorim – che ha già avuto modo di allenare e conoscere le qualità dell'attaccante olandese durante la sua precedente esperienza sulla panchina dei Red Devils –, si baserebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Il malumore a Manchester e l'apertura al rientro in Serie A

A distanza di due anni dal suo addio al Bologna, l'avventura di Zirkzee all'Old Trafford non è mai decollata definitivamente. Relegato spesso a seconda scelta anche sotto la nuova gestione tecnica di Michael Carrick, il classe 2001 ha collezionato un minutaggio estremamente ridotto in questa prima parte di stagione.

Questa situazione di stallo ha spinto l'entourage del calciatore a guardarsi intorno in vista della sessione invernale di riparazione. Il richiamo della Serie A, campionato in cui il talento di Schiedam ha espresso il suo miglior calcio, è fortissimo. Lo United, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di una cessione temporanea per non svalutare l'importante investimento economico fatto in passato, a patto però che si trovino le giuste condizioni contrattuali.

Nodi contrattuali e ostacoli: la formula della trattativa e la concorrenza

Il piano di Amorim: un vice-Ramos di lusso e la crescita di Camarda

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Se l'asse di mercato tra Milano e Manchester appare caldo, restano comunque da superare alcuni nodi non indifferenti. Il Milan ha già avviato i primi contatti esplorativi con il super-agenteper sondare la fattibilità dell'affare. La dirigenza di Via Aldo Rossi spinge per un, mentre il Manchester United vorrebbe blindare l'uscita inserendo un obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League del Diavolo, con una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 35 milioni di euro (circa 30 milioni di sterline). Inoltre, sul giocatore resta vigile anche la concorrenza della, da tempo sulle sue tracce.L'innesto di Joshua Zirkzee nello scacchiere tattico di Rúben Amorim rappresenterebbe una svolta totale per le rotazioni offensive rossonere. Attualmente, il peso dell'attacco milanista è quasi interamente sulle spalle di, con il giovanissimo(classe 2008) che sta seguendo un percorso di crescita graduale senza troppe pressioni.Zirkzee non andrebbe soltanto a colmare un vuoto numerico come alternativa a Ramos. Grazie alla sua straordinaria capacità di legare il gioco, arretrare sulla trequarti e dialogare nello stretto con gli esterni, l'olandese offrirebbe ad Amorim una soluzione tattica radicalmente diversa, ideale per scardinare le difese più chiuse della Serie A. Un colpo a effetto che permetterebbe al Milan di affrontare la seconda parte della stagione con una batteria di attaccanti di livello assoluto.