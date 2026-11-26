Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'

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LA PARTITA

Olympiacos-Milan 2-4, commento e analisi della partita

Rispetto alle ultime uscite europee l'atteggiamento sembra leggermente migliore da parte del Milan, ma decisamente non ancora sufficiente. I rossoneri scendono in campo dando la sensazione di essere ancora una squadra diversa rispetto a quella che vediamo sempre in campionato. Troppo fragile dietro, soprattutto. Infatti l'Olympiacos nei primi minuti arriva più volte davanti alla porta di Mike Maignan, sprecando le occasioni. Alla mezz'ora, però, il gol arriva, anche perché i biancorossi hanno invece il fuoco dentro. Sugli sviluppo di un calcio d'angolo, i greci (con un po' di fortuna) trovano la rete. In chiusura di primo tempo, addirittura sfiorano il raddoppio. Mentre per il Milan l'unica palla gol è quella di Alphadjo Cisse, salvata sulla linea.

La ripresa non dà segnali di vita all'inizio per i rossoneri. Che prendono subito il secondo gol, con una leggerezza inspiegabile. Poi ci pensa Omari Hutchinson a cambiare tutto. Si accende e in solitaria fa il gol che riapre la partita, poi sette minuti dopo serve una palla perfetta a Cisse, che pareggia. Ciliegina sulla torta, altro passaggio vincente per Christian Pulisic, che completa la rimonta. La testa fa tutto, perché quando c'è stata la svolta mentale, il Milan l'ha ribaltata facilmente.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Olympiacos-Milan >>>

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