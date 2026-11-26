Spazio alle dichiarazioni post-partita dal 'Karaiskakīs': il Milan di Rúben Amorim finora aveva perso 3 volte, contro Benfica, Bournemouth e Ferencváros, in 4 gare
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Olympiacos-Milan, le parole di Cisse
"Fare gol è sempre bello, ma la vittoria viene sempre prima di tutto. Entro in campo per giocare bene, non per segnare. Se poi arriva anche il gol, sono contento".
Su Hutchinson
"Hutchinson è mancino e tende a rientrare sul sinistro. Noi però siamo tutti a disposizione dell'allenatore".
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