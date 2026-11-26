Spazio alle dichiarazioni post-partita dal 'Karaiskakīs': il Milan di Rúben Amorim finora aveva perso 3 volte, contro Benfica, Bournemouth e Ferencváros, in 4 gare
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Olympiacos-Milan 2-4, le parole di Pulisic
"Era una gara decisiva per noi, da oggi in avanti ogni partita va affrontata come una finale. Non siamo partiti bene, ma nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia. Riuscire a tenere questa intensità è fondamentale per noi".
Sul momento della squadra e su Hutchinson
"Stiamo attraversando un buon momento, anche se non so dire se sia il migliore dall'inizio della stagione. Oggi Hutchinson ha cambiato l'inerzia della gara. Da parte mia, cerco sempre di farmi trovare pronto per aiutare la squadra in qualsiasi modo".
Sul cammino in Europa e sul lavoro con il nuovo allenatore
"Difficile dire se abbiamo voltato pagina definitivamente. Quest'anno abbiamo un nuovo tecnico e serve un po' di tempo per assimilare bene questo sistema di gioco. Però vedo un gruppo vero e compatto: stiamo crescendo tutti insieme".
Sulle difficoltà nei primi minuti in Europa League
"Non ho una risposta precisa. Giocare in questo stadio non è semplice e loro sono partiti con grande energia. Però è vero: dobbiamo entrare prima in partita, perché iniziare così ogni volta non va bene".
Sulla velocità dei compagni di squadra
"Abbiamo tanti giocatori molto rapidi, come si era già visto anche contro il Frosinone. Quando affrontiamo squadre che si aprono e lasciano campo, le caratteristiche dei nostri elementi più veloci ci permettono di fare male".
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