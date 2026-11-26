Ecco il tabellino con risultato, marcatori, ammoniti, espulsi e note singolari del match della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Tabellino Olympiacos-Milan 2-4Torna a vincere anche in Europa League il Milan di Rúben Amorim: dopo la vittoria di Salisburgo, ormai datata 15 ottobre, i rossoneri si impongono, 4-2, in casa dell'Olympiacos, rilanciando le proprie chance di qualificazione al prossimo turno della competizione. Primo tempo da incubo per il Diavolo, che va sotto al 31' per un autogol di Mike Maignan sul colpo di testa di Lorenzo Pirola sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed è incapace di reagire. Ad inizio ripresa (49') arriva il gol di Jota Silva e tutto sembra perduto. A quel punto, però, sale in cattedra Omari Hutchinson, il migliore in campo, l'ultimo a mollare. Prima (56') segna un gran gol al termine di un'azione personale; poi serve due assist al bacio, prima per la testa di Alphadjo Cisse (63') poi per la girata di destro di Christian Pulisic (71') che valgono pareggio e sorpasso. Nel recupero (95') gol in contropiede di Diego Moreira. Tre punti di platino per il Milan di Amorim, che risale così la classifica della League Phase. Prossimo impegno, Milan-Sunderland del 10 dicembre. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Olympiacos-Milan 2-4.
OLYMPIACOS-MILAN 2-4
Marcatori: 31' aut. Maignan (O), 49' Jota Silva (O), 56' Hutchinson (M), 63' Cisse (M), 71' Pulisic (M), 95' Moreira (M)
OLYMPIACOS (3-4-2-1): Ortega; Retsos (82' Toufakis), Smajlović, Pirola; Pedersen (67' Saliakas), Freuler, Gustavo Sá, Onyemaechi (82' Tiknizjan); Jota Silva, Gelson Martins (72' Fortounīs); González (67' Yaremchuk). A disposizione: Stournaras, Georgakopoulos, Carmo, Bakoulas, Filis. Allenatore: Imanol Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter (53' Tomori), Diawara (67' F. Terracciano), Estupiñán (46' Musah); Jashari, Rabiot; Moreira, Hutchinson, Cisse (85' Comotto); Ramos (46' Pulisic). A disposizione: Pittarella, Torriani, Vladimirov, Ossola. Allenatore: Amorim.
Arbitro: Kavanagh (ENG).
Ammoniti: 43' Jota Silva (O) e De Winter (M), 58' Freuler (O), 61' Diawara (M)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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