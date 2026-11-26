È terminata da pochi minuti, allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), Olympiacos-Milan, partita valida per la 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027: il risultato finale è di 2-4 per i rossoneri al termine di una ripresa al cardiopalma. Dopo l'autorete di Mike Maignan (31') e il raddoppio firmato da Jota Silva (49'), sono arrivati i gol della clamorosa rimonta rossonera targati Omari Hutchinson (56'), Alphadjo Cisse (63'), Christian Pulisic (71') e Diego Moreira (95').

Vediamo insieme, dunque, com'è andata la seconda frazione di gioco tra i biancorossi di Imanol Alguacil e i rossoneri di Rúben Amorim!

I cambi immediati di Amorim e lo shock del 2-0 firmato Jota Silva

Il tecnico del Milan, visibilmente insoddisfatto per l'andamento della prima frazione di gioco, cambia subito all'intervallo e richiama in panchina, inserendo al loro posto sul terreno del Pireo gli statunitensi, stravolgendo di fatto il proprio assetto tattico.

Neanche il tempo di sistemarsi in campo, però, che l'Olympiacos — cinico e pragmatico — punisce subito il Diavolo pervenendo al raddoppio. Jota Silva si fa prima ipnotizzare da Maignan al 48', poi, sul proseguimento dell'azione, un minuto più tardi, lascia il segno.

Palla orribile in uscita di Koni De Winter, che regala la sfera a Remo Freuler: l'ex Bologna e Atalanta imbecca subito in profondità Jota Silva, che sfugge al controllo di Mario Gila e, tenuto in gioco da Sankhoun Diawara, con il destro batte Maignan sotto la traversa. Amorim, al 53', corre ai ripari: toglie il frastornato De Winter e inserisce Fikayo Tomori, che era assente da circa un mese per infortunio muscolare.

Ciclone Hutchinson: gol e due assist per ribaltare l'Olympiacos in 15 minuti

Il Milan ha finalmente una reazione d'orgoglio e, al 56', accorcia le distanze:, a metà campo, ruba la sfera ae si invola verso la porta difesa da. Dopo 50 metri palla al piede, il talento inglese arriva lucido alla conclusione da fuori area di sinistro: pallone nell'angolo alla destra del portiere e Diavolo di nuovo — improvvisamente — in partita.

La testa e le motivazioni, nel calcio, sono tutto e infatti l'inerzia della gara cambia radicalmente. Il Milan mette il piede sull'acceleratore e perviene al pareggio, uscendo fuori da un momento di enorme difficoltà. Al 63', sul cross preciso dalla destra dello scatenato Hutchinson, Alphadjo Cisse — sotto misura — di testa fa secco Ortega e sigla così il suo decimo gol stagionale in tutte le competizioni!

Girandola di cambi a metà ripresa: mentre Amorim sostituisce l'ammonito Diawara con Filippo Terracciano, Alguacil richiama in panchina Armando González e getta nella mischia Roman Yaremchuk nel ruolo di centravanti. I rossoneri, ora, gestiscono con tutt'altra personalità la partita e, al 71', letali come un cobra, colpiscono per il gol del sorpasso. Secondo assist dalla destra di Hutchinson (stavolta con il destro) e girata vincente di Pulisic a centro area: pallone nell'angolo alla sinistra di Ortega e il Milan mette per la prima volta il muso avanti!

Tomori salva tutto, brivido rigore e tre punti d'oro per la qualificazione

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Tomori, al 77', dimostra subito quanto sia mancata la sua leadership chiudendo su Yaremchuk a pochi passi dalla linea di porta; poi, sul capovolgimento di fronte, è Cisse che per poco non mette a segno la quarta rete rossonera. Il pallone, però, gli sfugge dal piede al momento decisivo e termina sul fondo.rileva lo stesso Cisse all'85', poi succede di tutto nel finale incandescente del 'Karaiskakis'.L'Olympiacos chiede a gran voce all'arbitro ingleseun calcio di rigore per un presunto intervento di Tomori con il braccio in area: il pallone, in realtà, sbatte nettamente sulla schiena del difensore ex Chelsea e il direttore di gara lascia, giustamente, proseguire tra le proteste del pubblico di casa.

Sul proseguimento dell'azione parte un rapido contropiede del Diavolo, con Diego Moreira che serve il pallone del 2-4 a Pulisic: lo statunitense, da pochi passi, spara però incredibilmente in tribuna il destro che avrebbe chiuso in anticipo il match. Nei 4' di recupero, per fortuna dei rossoneri, l'assalto finale dell'Olympiacos non porta a chissà quali pericoli.

Anzi, in contropiede, Pulisic fornisce a Moreira l'assist per il gol del poker proprio nell'ultima azione del match (95'). Vince, dunque, il Milan per 4-2 al termine di una partita pazza al Pireo: rimessa in piedi — così come la corsa alla qualificazione nella League Phase — da uno scatenato Hutchinson, autore di un gol e due assist decisivi.