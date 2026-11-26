Spazio alle dichiarazioni post-partita dal 'Karaiskakīs': il Milan di Rúben Amorim finora aveva perso 3 volte, contro Benfica, Bournemouth e Ferencváros, in 4 gare
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Omari Hutchinson, esterno rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Olympiacos-Milan, le parole di Hutchinson
"Oggi è stato un po' diverso, ho giocato da 10. Quando poi mi sono spostato a destra ho trovato molti più spazi. Comunque dipende: a volte da 10 hai più spazio, altre volte sei più chiuso".
Sull'inserimento al Milan e sul ruolo
"Mi sento molto a mio agio. Ci sono tanti compagni che stanno giocando benissimo. Quando entro devo fare la differenza. Poi dove gioco conta fino a un certo punto, anche se a destra forse ho più spazio. Mister e squadra mi stanno aiutando, mi sto ancora adattando ma qui mi diverto molto".
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