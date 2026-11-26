Risorge, finalmente, anche in Europa League il Milan di Rúben Amorim, che era reduce da 3 sconfitte nelle prime 4 partite della League Phase 2026-2027: allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia), i rossoneri si sono imposti per 2-4, con una super rimonta, contro i padroni di casa dell'Olympiacos, conquistando la prima storica vittoria del Diavolo al Pireo.

Da 2-0 a 2-4 al Pireo: la rimonta storica firmata Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira

Sotto al 31' per l'autogol disul colpo di testa di, il Diavolo ha incassato anche il raddoppio, a inizio ripresa, firmato daper la squadra di. A quel punto è salito in cattedrache, in appena 15 minuti, ha letteralmente ribaltato l'incontro.

Prima ha segnato, al 56', un gran gol al termine di una bella azione solitaria in contropiede; poi ha fornito due assist al bacio — al 63' per il colpo di testa di Alphadjo Cisse e al 71' per la girata di destro di Christian Pulisic — per il pareggio e per il sorpasso rossonero. Nel recupero, al 95', è arrivata infine la rete di Diego Moreira che ha suggellato una gran vittoria del Milan al Pireo, dove il club di via Aldo Rossi non aveva mai vinto nella sua storia.

Tifosi scatenati su 'X': "Hutchinson il nuovo Olise, Cisse come Ronaldinho prime"

Sui social i tifosi sono letteralmente impazziti di gioia per una vittoria che può voler dire tanto per il prosieguo del percorso in Europa League. "Pulisic, che giocatore! Se sta bene è di un altro livello", scrive, per esempio, sul'utente. "Rimontata una partita impossibile, fatto diventare Hutchinson il nuovo Olise, Cisse trasformato in Ronaldinho prime: cosa stai facendo mister", urla sempre su 'X', invece,

C'è anche chi, giocando con il nome di Omari Hutchinson, si è lasciato andare alla musica napoletana di un tempo: "Vir' Omar' quant'è bello". E come potrebbe essere diversamente, dopo un gol spettacolare e due assist decisivi che hanno ribaltato la partita...

La stoccata di Er Faina su Ramos, il caso Tomori-De Winter e il sogno Top 8

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Non sono mancati nemmeno gli sfottò dei rivali e le riflessioni sui singoli. Il popolare influencer sportivo, tifoso della Lazio e simpatizzante dell'Inter, ha fatto notare come " uscito Ghostalo Ramos è rinato il Milan ", affibbiando all'attaccante portoghese— uscito in realtà nell'intervallo per una botta presa nel primo tempo — il poco simpatico appellativo di "pippa pagata 80 milioni".Alcuni tifosi rossoneri, poi, comesu 'X', si chiedono sesia tanto peggio di, visto il rendimento offerto sul terreno di gioco, mentre altri — come— hanno eletto Amorim come loro vate: "Fatto tornare i milanisti a provare emozioni; più punti del dinosauro livornese sia in Serie A sia in Europa, reso Cisse il regen di Agüero; rivitalizzato Hutchinson: Amorim!".

E ora si riapre clamorosamente il discorso qualificazione in Europa League: "Vincendo le prossime 3 — ha scritto 'luchino_saltato' — potremmo addirittura sperare di entrare nella Top 8, al massimo arriveremmo decimi-undicesimi. Nonostante non siamo scesi in campo per la metà delle partite". Nulla è ancora perduto: con un Milan così, tutto è davvero possibile.