Gerry Cardinale vola in Italia per un vertice di mercato con la dirigenza del Milan: dal rinnovo di Rabiot al programma del weekend
Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM
Sorpresa a Casa Milan: nel pomeriggio odierno, venerdì 20 novembre 2026, Gerry Cardinale si è presentato in sede per iniziare a pianificare le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. A riportare la notizia è l'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano, che ha sviscerato tutti i temi trattati dal proprietario rossonero e dagli altri dirigenti presenti al vertice: Massimo Calvelli , Bobby Gradiner, Tiago Estêvão e gli uomini dello scouting.
Blitz di Cardinale a Casa Milan, la priorità è il rinnovo di RabiotDopo aver delineato le strategie di mercato, i dirigenti rossoneri hanno discusso a lungo del rinnovo di Adrien Rabiot. Estendere il contratto con il centrocampista francese è considerato prioritario da Cardinale, che lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire il progetto. L'idea è prolungare l'accordo attuale - in scadenza nel 2028 - fino al 30 giugno 2030, con tanto di adeguamento di ingaggio.
Il programma del weekend di CardinaleLa visita a Casa Milan è soltanto la prima tappa del fine settimana in Italia che attende Gerry Cardinale. Nella giornata di domani, il patron sarà a Milanello per incontrare la squadra, Ruben Amorim e il suo staff tecnico. Domenica, invece, il proprietario rossonero è atteso a San Siro per assistere dal vivo al match di Serie A contro il Frosinone, fischio d'inizio alle ore 18:00.
Le strategie del Milan per il mercato di gennaioGerry Cardinale ha intenzione di investire nuovamente sul mercato per aiutare Ruben Amorim. I reparti che ha intenzione di rinforzare sono i seguenti:
DIFESA
Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In estate la società rossonera aveva già effettuato un tentativo: a gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Lisbona. Le altre opzioni sono Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise e Luca Reggiani del Borussia Dortmund.
ATTACCO
Qui ci sono due piste su cui il Milan sta lavorando:
- Endrick: potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio per 60 milioni di euro con controriscatto a favore dei 'Blancos' per 80 milioni.
- Nicolò Tresoldi: valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge.
- Ermedin Demirović: alternativa low-cost dallo Stoccarda.
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