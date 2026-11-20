Sorpresa a Casa Milan: nel pomeriggio odierno, venerdì 20 novembre 2026, Gerry Cardinale si è presentato in sede per iniziare a pianificare le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. A riportare la notizia è l'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano, che ha sviscerato tutti i temi trattati dal proprietario rossonero e dagli altri dirigenti presenti al vertice: Massimo Calvelli , Bobby Gradiner, Tiago Estêvão e gli uomini dello scouting.

Blitz di Cardinale a Casa Milan, la priorità è il rinnovo di Rabiot

Il programma del weekend di Cardinale

Le strategie del Milan per il mercato di gennaio

Dopo aver delineato le strategie di mercato, i dirigenti rossoneri hanno discusso a lungo del. Estendere il contratto con il centrocampista francese è considerato prioritario da, che lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire il progetto. L'idea è prolungare l'accordo attuale - in scadenza nel 2028 -con tanto di adeguamento di ingaggio.La visita aè soltanto la prima tappa del fine settimana in Italia che attende. Nella giornata di domani, il patron sarà aper incontrare la squadra,e il suo staff tecnico. Domenica, invece, il proprietario rossonero è atteso aper assistere dal vivo al match di Serie A contro il, fischio d'inizio alle ore 18:00.ha intenzione dinuovamente sul mercato per aiutare. I reparti che ha intenzione di rinforzare sono i seguenti:

DIFESA

Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In estate la società rossonera aveva già effettuato un tentativo: a gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Lisbona. Le altre opzioni sono Massiré Sylla dell'Union Saint-Gilloise e Luca Reggiani del Borussia Dortmund.

ATTACCO

Qui ci sono due piste su cui il Milan sta lavorando: