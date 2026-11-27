Ancora una volta un Milan sottotono in Europa League: i primi 50 minuti della sfida contro l'Olympiacos ricalcano perfettamente quanto visto in 3 delle prime 4 partite della competizione. Una squadra entrata in campo abbastanza piatta e quasi senza voglia di vincere.

Poi la gara cambia vorticosamente con il gol e la scintilla di Omari Hutchinson che da solo risveglia un Milan addormentato. Da quel momento in poi prendono sempre più importanza e peso i cambi fatti nel secondo tempo da Ruben Amorim che hanno cambiato la struttura tattica della squadra e anche l'andamento della sfida.

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La svolta tattica di Amorim: come i tre cambi hanno ribaltato il Milan

Dentro subitoe poco dopo: tre cambi che hanno permesso aldi dare continuità alla rimonta lanciata da

L'aggiunta di Musah ha permesso a Rabiot di staccarsi dalla mediana a due e di poter essere molto più determinante in fase offensiva e con i suoi inserimenti: questo Milan sembra avere la necessità di almeno tre centrocampisti in campo allo stesso momento, anche perché il francese è troppo sprecato fisso davanti alla difesa e il suo ruolo non è quello di impostare la manovra dal basso, ma dare verticalità e dinamicità alla squadra.

Pulisic è fondamentale per la manovra di Amorim perché lavora tra le linee come nessuno in questa squadra e crea superiorità numerica al centro del campo. In più è tornato ad essere un vero e proprio killer in area di rigore. L'uscita di Ramos, con Cisse schierato prima punta, ha permesso poi a Hutchinson di allargarsi a destra e avere molte più occasioni nell'uno contro uno, aspetto che ha deciso la partita.

E poi Tomori: De Winter ha giocato una partita insufficiente, poco preciso in fase difensiva e troppi errori in uscita. Non è un caso che Amorim lo abbia cambiato dopo il secondo gol subito: l'ingresso dell'inglese ha ridato equilibrio a un reparto che comunque continua a soffrire troppo.

L'emergenza infortuni e i meriti dell'allenatore portoghese

Questa squadra ha già degli equilibri chiari, anche se le scelte in mano adsono poche visti i tantissimi infortuni.

Plauso ancora maggiore proprio per questo: l'allenatore portoghese ha letto benissimo la gara ed è riuscito a cambiarla con le poche soluzioni a sua disposizione.