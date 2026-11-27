Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'

Olympiacos-Milan 2-4: il Diavolo si riprende e rilancia le sue ambizioni nell'Europa League 2026/27 con 6 punti conquistati nelle prime 5 partite dalla fase campionato della competizione. Una bella vittoria contro il Salisburgo (4-0), poi tre sconfitte contro il Benfica (2-0), il Bournemouth (3-0), il Ferencváros (2-0) e ieri sera una vittoria cruciale. La qualificazione diretta agli ottavi è ancora possibile?

PianetaMilan ha analizzato le prime due edizioni dell'Europa League con il nuovo format per capire a che punto si trova la squadra di Amorim a tre partite dal termine della prima fase dell'Europa League.

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La quota playoff e top 8: i precedenti delle ultime due stagioni

Lariuscì a chiudere al primo posto nella "League Phase" dell'Europa League nelconquistando. L'ultimo posto per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale (ovvero l'ottavo) fu conquistato dai. L'ultimo posto per la qualificazione ai playoff, ovvero il 24esimo, al

Stagione successiva con punti più o meno stabili: primo posto per il Lione a quota 21 punti, con la Roma che riuscì a chiudere la top 8 con 16 punti. Al 24esimo il Brann con 9 punti.

I calcoli del Milan: quanti punti servono per i playoff e gli ottavi

Dopo la vittoria cruciale contro l', ilsi trova al momento al ventesimo posto con: se facciamo una media con le scorse stagioni. Difficile entrare direttamente nella top 8: seguendo la media con le scorse stagioni servirebbero altre tre vittorie, ma non ci sarebbe certezza. Servirà prima vedere gli altri risultati con la differenza reti che potrebbe avere un peso importante.

Al momento in testa alla classifica c'è il Bournemouth a quota 15 punti, all'ottavo posto c'è il NEC a quota 10 punti, mentre al 24esimo c'è il Marsiglia a quota 6 punti.

Il calendario delle ultime tre partite del Milan

Il 10 dicembre partita tosta contro il Sunderland in casa. Gli inglesi al momento sono al tredicesimo posto a quota 8 punti;

partita tosta contro il in casa. Gli inglesi al momento sono al tredicesimo posto a quota 8 punti; Il 21 gennaio la trasferta contro il Levski Sofia che è sedicesimo in classifica a quota 7 punti;

la trasferta contro il che è sedicesimo in classifica a quota 7 punti; Si chiude poi a San Siro contro l'Ararat-Armenia il 28 gennaio: la squadra armena è ultima ancora a secco di punti.

Il destino dell'resta nelle mani delconsapevole di dover fare un altro piccolo passo per i playoff, mentre la top 8 resta molto complessa. Ecco i prossimi impegni dei rossoneri: