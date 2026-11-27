"Non succederà più. Moreira è un ragazzo che vive come gioca, ma deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi. È una mia responsabilità, ma non l'ha fatto in maniera cattiva. Chiedo scusa, ma non l'ha fatto in maniera cattiva"

Queste le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa riguardo l'esultanza di Diego Moreira dopo il gol del 2-4 contro l'Olympiacos.

Cosa ha fatto l'esterno rossonero? Ha fatto il segno di bussare, si è messo le mani intorno all'orecchio e poi ha urlato per sfogarsi dopo una bella rete. Un'esultanza non così eccessiva, anche se alcuni giocatori greci non l'hanno presa bene, forse perché è stata fatta direttamente verso i tifosi dell'Olympiacos. Qui il video.

I numeri da tuttofare di Diego Moreira contro l'Olympiacos

Gol : 1;

: 1; Tiri in porta : 2;

: 2; Grandi occasioni create : 1;

: 1; Passaggi chiave : 1;

: 1; Passaggi riusciti : 31/41 (76%);

: 31/41 (76%); Tocchi : 82;

: 82; Dribbling riusciti : 3/7;

: 3/7; Conduzioni progressive : 2;

: 2; Recuperi palla : 8;

: 8; Duelli a terra (vinti) : 12 (6);

: 12 (6); Dribbling subiti: 0.

Forse avrebbe potuto esultare in modo diverso? Forse, ma abbiamo visto di molto peggio e anzi, questa esultanza dimostra quantoci tenga a fare bene con ile quanta voglia e applicazione mette in campo in ogni gara.Ecco i suoi numeri contro l'da Sofascore:

Se guardiamo l'heatmap Moreira ha giocato a tutto campo ed è stato al centro del gioco rossonero come testimoniano gli 82 tocchi che sono veramente tantissimi. E i numeri stagionali parlano chiaro: tra Serie A ed Europa League i gol sono 5 con 9 assist, quasi a doppia cifra tra reti e passaggi decisivi a fine novembre, sintomo di un calciatore che è assolutamente determinante.

Carica agonistica e grinta: perché il Milan deve tenersi stretto questo Moreira

Chiudiamo come abbiamo iniziato:è un calciatore tecnico, ma molto istintivo e si vede in campo. Quella cattiveria ci vuole ed è assolutamente positivo che un calciatore del genere ci metta tutta questa grinta.

Vogliamo sottolineare poi che Moreira non è mai andato sopra le righe e non ha mai esagerato, anzi, ha sfruttato questa carica agonistica per avere un impatto maggiore sul campo.