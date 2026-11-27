Il report da Milanello in vista di Cagliari-Milan: chi recupera tra Camarda, Pavlović e Modrić, la scelta di Amorim e le condizioni di Gonçalo Ramos
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Dopo la vittoria contro l'Olympiacos il Milan torna a lavorare in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari. La squadra, secondo quanto raccolto da PianetaMilan, ha lavorato in palestra oggi, mentre domenica, alla vigilia della sfida, non ci sarà la classica conferenza stampa di Amorim con i media: obiettivo lavorare il più possibile per preparare al meglio la partita.
La lista completa dei 9 infortunati in casa MilanPunto anche sugli infortuni: Ruben Amorim è partito per la Grecia senza 9 giocatori. Ecco l'elenco con i problemi fisici nel dettaglio:
- Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra;
- Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra;
- Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare;
- Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia;
- Strahinja Pavlović - Recupero post coliche renali;
- Luka Modrić - Risentimento al retto femorale destro;
- Francesco Camarda - Problema alla caviglia;
- Pietro Terracciano - Problema fisico;
- Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.
I tempi di recupero e gli aggiornamenti su Gonçalo RamosAndiamo a vedere quando potrebbero tornare: Gabbia potrebbe tornare a disposizione da gennaio, mentre per Chukwueze e Saelemaekers (che si sono operati) se ne parlerà tra febbraio e marzo. Camarda e Pavlović dovrebbero tornare contro il Cagliari, mentre sono da valutare le condizioni di Modrić, Bartesaghi e Loftus-Cheek. Possibile un recupero per la sfida di Parma, ma andranno osservati.
Chiudiamo con Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese è uscito a fine primo tempo contro l'Olympiacos dopo una botta subita alla tibia. Secondo quanto raccolto da PianetaMilan non c'è grande preoccupazione per l'attaccante portoghese che è già migliorato rispetto a ieri sera, ma le prime indicazioni sono positive e verrà monitorato nelle prossime ore. Potrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per Cagliari-Milan.
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