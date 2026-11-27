Dopo la vittoria contro l'Olympiacos il Milan torna a lavorare in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari. La squadra, secondo quanto raccolto da PianetaMilan, ha lavorato in palestra oggi, mentre domenica, alla vigilia della sfida, non ci sarà la classica conferenza stampa di Amorim con i media: obiettivo lavorare il più possibile per preparare al meglio la partita.

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La lista completa dei 9 infortunati in casa Milan

Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra;

- Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra; Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra;

- Lesione flessore coscia sinistra; Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare;

- Lesione muscolare; Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia;

- Operazione alla caviglia; Strahinja Pavlović - Recupero post coliche renali;

- Recupero post coliche renali; Luka Modrić - Risentimento al retto femorale destro;

- Risentimento al retto femorale destro; Francesco Camarda - Problema alla caviglia;

- Problema alla caviglia; Pietro Terracciano - Problema fisico;

- Problema fisico; Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra.

I tempi di recupero e gli aggiornamenti su Gonçalo Ramos

Punto anche sugli infortuni:è partito per la Grecia senza. Ecco l'elenco con i problemi fisici nel dettaglio:Andiamo a vedere quando potrebbero tornare:potrebbe tornare a disposizione da gennaio, mentre per(che si sono operati) se ne parlerà tra febbraio e marzo.dovrebbero tornare contro il, mentre sono da valutare le condizioni di. Possibile un recupero per la sfida di Parma, ma andranno osservati.

Chiudiamo con Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese è uscito a fine primo tempo contro l'Olympiacos dopo una botta subita alla tibia. Secondo quanto raccolto da PianetaMilan non c'è grande preoccupazione per l'attaccante portoghese che è già migliorato rispetto a ieri sera, ma le prime indicazioni sono positive e verrà monitorato nelle prossime ore. Potrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per Cagliari-Milan.