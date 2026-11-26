Al termine di Olympiacos-Milan 4-2, Ruben Amorim ha parlato delle condizioni di Goncalo Ramos, uscito dal campo tra il primo e il secondo tempo
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All'intervallo di Olympiacos-Milan, match valido per la 5^ giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027, Goncalo Ramos ha lasciato il campo per fare spazio a Christian Pulisic. Scelta tecnica o problema fisico? A fare chiarezza ci ha pensato il tecnico rossonero Ruben Amorim.
Amorim dopo Olympiacos-Milan: "Ecco come sta Ramos"Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-2 al 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene, Amorim ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a sostituire Ramos:
"Gonçalo Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale".
Le condizioni di RamosCome appreso dalla redazione di PianetaMilan, il dolore di cui parla Amorim è dovuto ad una botta alla tibia sinistra subita in un contrasto con Lorenzo Pirola nella prima frazioni di gioco. Nella notte la squadra farà ritorno a Milanello e Ramos sarà sottoposto ad esami strumentali per fare chiarezza sulla reale entità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero.
I prossimi impegni del MilanL'infortunio di Ramos arriva in un momento delicato della stagione. Lunedì prossimo, il Milan volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari di Pisacane: match da non fallire per rimanere ancorati al gruppo di testa. Il weekend successivo, a San Siro arriverà il Parma, prima di un trittico di partite complicato contro Sunderland, Napoli e Como. La speranza di Amorim è quella che il centravanti portoghese torni a disposizione già per la prossima giornata di campionato. In caso contrario, il principale candidato ad una maglia da titolare è Alphadjo Cisse, con Francesco Camarda che rischia di restare comunque indietro nelle gerarchie.
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