Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan ha una priorità assoluta: strappare Endrick al Real Madrid. Un'operazione che non si presenta semplice, soprattutto per la volontà di José Mourinho, che già la scorsa estate aveva bloccato la cessione del brasiliano. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Alaves, il tecnico dei 'Blancos' ha rincarato la dose in vita della finestra invernale di trasferimenti.

La stagione di Endrick

Endrick-Milan, Mourinho frena

"Non c’è nessun giocatore tra quelli presenti in rosa che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessun acquisto a gennaio, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al mercato. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato".

Dopo il prestito di sei mesi al Lione,ha fatto ritorno alper provare finalmente ad imporsi. L'avvio di stagione, tuttavia, è stato più complicato del previsto: fino ad ora, il brasiliano ha collezionato, per un totale di. Nonostante i continui apprezzamenti di, a gennaio l'ex Palmeiras vorrebbe trovare una soluzione per giocare con maggiore continuità.Interrogato sull'imminente sessione di mercato,ha spiegato di non volere alcuna cessione a gennaio:

La posizione del tecnico portoghese è sempre stata chiara, ma il Milan non ha intenzione di fermarsi.

Il piano del Milan per arrivare ad Endrick

Ilpuò contare sulla partnership siglata nel 2020 con, la società di intrattenimento co-fondata dal rapperche cura gli interessi dihacon i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier.sarà fondamentale per portare il brasiliano a San Siro.