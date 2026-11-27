Mourinho parla del mercato di gennaio del Real Madrid in conferenza stampa: la frenata su Endrick e il piano del Milan per arrivare all'attaccante brasiliano
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan ha una priorità assoluta: strappare Endrick al Real Madrid. Un'operazione che non si presenta semplice, soprattutto per la volontà di José Mourinho, che già la scorsa estate aveva bloccato la cessione del brasiliano. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Alaves, il tecnico dei 'Blancos' ha rincarato la dose in vita della finestra invernale di trasferimenti.
La stagione di EndrickDopo il prestito di sei mesi al Lione, Endrick ha fatto ritorno al Real Madrid per provare finalmente ad imporsi. L'avvio di stagione, tuttavia, è stato più complicato del previsto: fino ad ora, il brasiliano ha collezionato 1 gol e 1 assist in 8 presenze, per un totale di appena 160 minuti in campo. Nonostante i continui apprezzamenti di Mourinho, a gennaio l'ex Palmeiras vorrebbe trovare una soluzione per giocare con maggiore continuità.
Endrick-Milan, Mourinho frenaInterrogato sull'imminente sessione di mercato, Mourinho ha spiegato di non volere alcuna cessione a gennaio:
"Non c’è nessun giocatore tra quelli presenti in rosa che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessun acquisto a gennaio, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al mercato. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato".
La posizione del tecnico portoghese è sempre stata chiara, ma il Milan non ha intenzione di fermarsi.
Il piano del Milan per arrivare ad EndrickIl Milan può contare sulla partnership siglata nel 2020 con Roc Nation, la società di intrattenimento co-fondata dal rapper Jay-Z che cura gli interessi di Endrick. Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con i vertici dell'agenzia americana. Già l'estate scorsa, il numero uno di RedBird tentò un blitz personale per strapparlo al Real Madrid, incassando il no temporaneo di José Mourinho. Ora la dirigenza rossonera sembra pronta a riaprire questo dossier. Anticipare la concorrenza della Roma sarà fondamentale per portare il brasiliano a San Siro.
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