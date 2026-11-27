Il Milan attende con ansia Markus Krösche, dirigente tedesco che assumerà il ruolo di Head of Football. Come vi abbiamo raccontato in questi mesi, però, quello dell'ex Eintracht Francoforte non sarà l'unico innesto di Gerry Cardinale per rinforzare la dirigenza rossonera. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan, Moretto: "Krösche porterà con sé una figura, ma non è Hardung"

"Krosche porterà sicuramente con sé una figura, ma al momento, non è Timmo Hardung. Qualcuno ha parlato di un rapporto deteriorato con Markus Krösche, ma vi smentisco assolutamente questa cosa. Qualora Hardung non dovesse raggiungere Krosche al Milan come direttore sportivo, è sicuramente per altri motivi. Magari nella struttura pensata da Gerry Cardinale non c'è spazio per Hardung. Ad ogni modo, Krosche un nome lo porterà, vedremo se poi si aggiungerà anche Hardung, ma io credo che si potrà capire più avanti".

Nonostante le insistenti voci che accostano il nome dial, secondonon sarà lui ad affiancarenella nuova esperienza in rossonero:

Proprio come Krösche, anche Hardung ha un approccio al calcio data-driven e incentrato sulla scoperta e la valorizzazione dei talenti. Il loro legame nasce a Lipsia nel 2019 e si consolida nei cinque anni a Francoforte. Insieme hanno scoperto giocatori dal calibro di Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho e Lindstrom. La reunion milanese, tuttavia, rischia clamorosamente di sfumare.

Le possibili alternative ad Hardung

Tiago Pinto: attuale direttore sportivo del Bournemouth

attuale direttore sportivo del Bournemouth José Boto: direttore sportivo del Flamengo

direttore sportivo del Flamengo Domenico Teti: ex direttore sportivo del Wolverhampton

Se la pistadovesse definitivamente sfumare, ilsta già studiando alcune possibili alternative per affiancare. L'ipotesi più plausibile resta quella di un, in grado di lavorare il sintonia con il nuovo Head of Football. Non mancano, però, anche opzioni dall'estero:

La prossima settimana potrebbe essere quella dell'annuncio di Krösche, dopodiché il Milan proverà a definire anche l'accordo con il futuro direttore sportivo, verosimilmente in arrivo dopo la finestra invernale di trasferimenti.