Scambio di documenti con l'Eintracht Francoforte per il nuovo Head of Football rossonero: il Milan paga la clausola, annuncio atteso entro la settimana
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Tutto fatto, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Milan ed Eintracht Francoforte hanno infatti raggiunto un accordo definitivo per liberare Markus Krösche in anticipo rispetto alla data della scadenza naturale del suo contratto con le 'Aquile' (fissata al 30 giugno 2028) e il dirigente tedesco, così, si appresta a diventare un rinforzo di primissimo piano nel management del club di Via Aldo Rossi.
Milan, accordo chiuso per Markus Krösche: le cifre dell'indennizzo all'EintrachtNella giornata di ieri c'è stato lo scambio decisivo di documenti tra le due società: direttamente dalla Germania, testate sportive autorevoli quali la 'BILD' e 'Sky Sport Deutschland' hanno fatto sapere come il Milan si sia impegnato a versare i soldi previsti dalla clausola risolutoria inserita nel contratto di Krösche con l'Eintracht. I rossoneri pagano dunque 4 milioni di euro più bonus di indennizzo per averlo immediatamente a disposizione.
Con tutta probabilità, Markus Krösche — che negli ultimi anni all'Eintracht Francoforte ha ricoperto con grande successo il ruolo di direttore tecnico — sarà annunciato già entro questa settimana. L'obiettivo della dirigenza milanista, infatti, è ufficializzarlo prima di dicembre, di modo che il dirigente tedesco classe 1980 abbia un mese intero di tempo per preparare al meglio il calciomercato di gennaio: una sessione invernale che si preannuncia particolarmente attiva, sia in entrata che in uscita, per i rossoneri.
Il nuovo organigramma del Milan: il ruolo di Krösche con Cardinale e AmorimNel nuovo assetto societario, Krösche assumerà il ruolo strategico di 'Head of Football' e lavorerà a stretto contatto con il proprietario Gerry Cardinale, con il Director of Player Trading Hendrik Almstadt, con il Director of Football Intelligence Bobby Gardiner e, ovviamente, con l'allenatore Rúben Amorim. A questo team di lavoro spetterà il compito delicato di rinforzare la squadra rossonera in diversi reparti già a partire dalle prossime settimane.
Da Kolo Muani a Marmoush ed Ekitike: i capolavori di Krösche in BundesligaIl Milan ha deciso di puntare con decisione su Markus Krösche per la sua straordinaria capacità di scovare talenti a poco prezzo, valorizzarli sul campo e poi rivenderli a peso d'oro. A Francoforte, per esempio, prese a parametro zero Randal Kolo Muani dal Nantes per poi rivenderlo al Paris Saint-Germain per ben 95 milioni di euro, e fece esattamente lo stesso prendendo gratis Omar Marmoush dal Wolfsburg per poi piazzarlo al Manchester City per 75 milioni di euro. Senza dimenticare il capolavoro Hugo Ekitike, prelevato a 31,5 milioni di euro dal PSG e poi rivenduto al Liverpool per 95 milioni.
La nuova sfida a Milano: non solo plusvalenze, il Milan deve tornare a vincereNaturalmente, la sfida che aspetta Krösche a Milano è profondamente diversa. Il Milan, infatti, non deve lavorare per diventare una semplice 'macchina da plusvalenze': può capitare, certo, che arrivi un'offerta davvero irrinunciabile per un top player e, a quel punto, il club ci penserebbe seriamente — così come fanno tutti i club del nostro Paese dinanzi ad un'offerta monstre proveniente da campionati con maggior potenza economica, come la Premier League inglese. Ma non deve diventare la regola, tutt'altro. La missione storica e sportiva del Milan è costruire una squadra sempre più forte, con un'ossatura solida composta dai suoi migliori giocatori, per tornare a vincere e dominare in Italia e in Europa.
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