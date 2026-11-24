Il tecnico portoghese gela la pista che porta al centrale dello Sporting Lisbona e indica la rotta per gennaio: serve un rinforzo a sinistra e una punta
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Si è scritto e detto tanto, in questi ultimi mesi, del forte interesse del Milan per Gonçalo Inácio, classe 2001, difensore centrale e capitano dello Sporting Lisbona che Rúben Amorim, attuale tecnico dei rossoneri, aveva lanciato in Prima Squadra qualche anno fa con la maglia dei 'Leões'. Dopo un tentativo concreto andato a vuoto nel calciomercato estivo — con lo Sporting che non era riuscito a trovare un sostituto all'altezza negli ultimi giorni della campagna trasferimenti — in molti pensavano che il Diavolo avrebbe riprogrammato l'assalto per la sessione invernale di gennaio, ormai distante poco più di un mese.
Calciomercato Milan, la smentita di Amorim su Gonçalo Inácio a 'Sport TV'Invece, a spazzare via una volta per tutte i 'rumors' di calciomercato su un possibile approdo di Gonçalo Inácio alla corte di Amorim ci ha pensato direttamente lo stesso allenatore lusitano. Intervistato dai microfoni dell'emittente portoghese 'Sport TV' al termine del netto 5-1 rifilato al malcapitato Frosinone in quel di 'San Siro', Amorim — a precisa domanda sull'eventuale arrivo del numero 25 dello Sporting Lisbona a Milanello — ha risposto in maniera chiara, netta e senza lasciare spazio a interpretazioni sul tema.
Le vere priorità del Milan a gennaio: fascia sinistra e l'attacco con Endrick e TresoldiQuello che Rúben Amorim ha fatto comunque intendere tra le righe è che ci saranno nuovi arrivi in altri settori del campo durante il mercato invernale. Verosimilmente, la dirigenza rossonera interverrà sulla fascia sinistra, perché l'allenatore non si sente del tutto al sicuro né con Davide Bartesaghi né con Pervis Estupiñán. Prova ne è il fatto che, quando ha bisogno di maggior copertura, corsa e affidabilità difensiva, Amorim preferisce spostare il centrocampista di piede destro Yunus Musah fuori ruolo, adattandolo proprio in quella porzione di campo.
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