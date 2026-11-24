Si è scritto e detto tanto, in questi ultimi mesi, del forte interesse del Milan per Gonçalo Inácio, classe 2001, difensore centrale e capitano dello Sporting Lisbona che Rúben Amorim, attuale tecnico dei rossoneri, aveva lanciato in Prima Squadra qualche anno fa con la maglia dei 'Leões'. Dopo un tentativo concreto andato a vuoto nel calciomercato estivo — con lo Sporting che non era riuscito a trovare un sostituto all'altezza negli ultimi giorni della campagna trasferimenti — in molti pensavano che il Diavolo avrebbe riprogrammato l'assalto per la sessione invernale di gennaio, ormai distante poco più di un mese.

Calciomercato Milan, la smentita di Amorim su Gonçalo Inácio a 'Sport TV'

Ruben Amorim afasta qualquer rumor de uma possível transferência de Gonçalo Inácio para o AC Milan 🗣️#sporttvportugal #ACMilan #RubenAmorim #GonçaloInácio pic.twitter.com/nLOxp6fiyo — sport tv (@sporttvportugal) November 23, 2026

Le vere priorità del Milan a gennaio: fascia sinistra e l'attacco con Endrick e Tresoldi

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Invece, a spazzare via una volta per tutte i 'rumors' disu un possibile approdo dialla corte di Amorim ci ha pensato direttamente lo stesso allenatore lusitano. Intervistato dai microfoni dell'emittente portoghese 'Sport TV' al termine del netto 5-1 rifilato al malcapitato Frosinone in quel di '', Amorim — a precisa domanda sull'eventuale arrivo del numero 25 dello Sporting Lisbona a Milanello — ha risposto in maniera chiara, netta e senza lasciare spazio a interpretazioni sul tema.«Inácio al Milan? Non è vero. Gonçalo è un grande giocatore ma noi nel ruolo abbiamo già. Quest’ultimo è un giovane che arriva dalla seconda divisione francese, ci è costato 3 milioni, ma sta rispondendo bene, quindi dobbiamo andare avanti e pensare anche ad altri giocatori in altre posizioni». In sostanza, il tecnico portoghese ha fatto capire con estrema lucidità come nel ruolo disi senta già pienamente coperto: possibile, dunque, che un ingresso nel pacchetto arretrato possa comunque esserci a gennaio, ma con caratteristiche tattiche e tecniche diverse rispetto a quelle di Gonçalo Inácio.Quello cheha fatto comunque intendere tra le righe è che ci saranno nuovi arrivi in altri settori del campo durante il mercato invernale. Verosimilmente, la dirigenza rossonera interverrà sulla, perché l'allenatore non si sente del tutto al sicuro né conné con. Prova ne è il fatto che, quando ha bisogno di maggior copertura, corsa e affidabilità difensiva, Amorim preferisce spostare il centrocampista di piede destrofuori ruolo, adattandolo proprio in quella porzione di campo.Il vero focus della dirigenza di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, resta concentrato sull': con l'ormai prossima uscita in prestito del giovane, il Diavolo punta con decisione ad un centravanti di livello internazionale per completare il reparto. Le piste principali, ormai note e battute dagli uomini mercato rossoneri, rispondono ai nomi suggestivi didele didel