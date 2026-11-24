Dominante contro il Frosinone, Adrien Rabiot eguaglia un primato rossonero che mancava dal 2004. Il Milan pronto a blindarlo a 5 milioni a stagione
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Domenica, nella cornice di 'San Siro', in occasione del netto successo per 5-1 in Milan-Frosinone di campionato, l'uomo copertina della partita è stato senza dubbio Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, classe 1995, non ha iscritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori, ma si è imposto sul match per strapotere fisico, corsa, leadership tecnica e (quasi) tre assist decisivi. Con il primo suggerimento dalla sinistra ha infatti ispirato l'autogol di Gabriele Calvani, mentre successivamente ha servito a Gonçalo Ramos e Ardon Jashari i palloni perfetti per il secondo e per il terzo gol rossonero, indirizzando la gara sui binari giusti per il Milan.
Milan, Rabiot nella storia: numeri da record come Ricardo KakáUn giocatore letteralmente dominante in mezzo al campo, capace di spaccare in due le partite: i numeri raccolti al termine della sfida contro i ciociari confermano la tesi e sono davvero impressionanti. Secondo i rilievi statistici della Serie A, infatti, Adrien Rabiot è diventato il primo centrocampista del Milan a partecipare attivamente ad almeno una rete — tra gol segnati e assist vincenti — per 7 presenze consecutive in campionato dal 2004-2005 (anno del ritorno della Serie A a 20 squadre) ad oggi. L'ultimo giocatore rossonero in grado di riuscire in un'impresa simile era stato un certo Ricardo Kaká, a testimonianza dell'impatto storico del francese.
Ma i primati del numero 12 del Diavolo non finiscono qui. Con un bottino personale già arrivato a quota 5 gol e 6 assist, Rabiot è diventato il primo centrocampista negli ultimi vent'anni di Serie A a tagliare il traguardo delle 10 o più partecipazioni ad una rete nelle prime 10 partite giocate in una singola stagione del torneo.
Un centrocampista totale: i dati nei Top 5 campionati europeiAllargando lo sguardo all'intera esperienza italiana, sommando anche gli anni trascorsi con la maglia della Juventus, Rabiot ha appena superato la soglia delle 50 partecipazioni ad una rete in Serie A: il bilancio complessivo recita ora 51, frutto di 29 gol e 22 assist. Infine, l'ex giocatore anche di Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain è attualmente l'unico centrocampista centrale ad aver già superato le 10 partecipazioni attive nei Top 5 campionati europei in corso. Un calciatore totale, insomma, che con tutta probabilità sta vivendo la miglior stagione della sua intera carriera sotto il profilo della continuità e della concretezza sotto porta.
Calciomercato Milan, accelerata per il rinnovo di Rabiot: cifre e dettagliPrestazioni maiuscole e record storici rappresentano un motivo più che valido per fare in modo che il rinnovo del contratto di Rabiot arrivi il prima possibile. L'idea della dirigenza del Milan è quella di arrivare alla fumata bianca e alla firma sul nuovo accordo prima di Natale, ovvero prima che riapra ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Non è tuttavia da escludere che l'iter burocratico possa slittare di qualche giorno e concretizzarsi direttamente all'inizio del nuovo anno, ma la sostanza non cambia: le parti sono vicinissime e ormai ci siamo.
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