Il nome di Marcus Krosche è diventato uno dei più ricorrenti in ottica Milan. Il dirigente tedesco, ex responsabile dell'area sportiva dell'Eintracht Francoforte è da tempo finito nei radar di Gerry Cardinale, che già durante la scorsa estate aveva provato a portarlo a Milano. In quella circostanza però, il club tedesco aveva fatto muro.

Milan, Krosche in arrivo

Negli ultimi mesi però, lo scenario è cambiato radicalmente, e il rapporto trasi è ufficialmente interrotto. La separazione, infatti, ha riportato prepotentemente in auge il suo nome in chiave rossonera, con il Milan che da tempo sta pensando di rafforzare la propria struttura dirigenziale.

Secondo le ultime iscrizioni provenienti dalla Germania, da BILD e Sky SportDE, si parla di un'intesa raggiunta tra il Milan e l'Eintracht Francoforte per la sua ufficiale liberazione. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il club rossonero avrebbe trovato un accordo sulla base di 4 milioni di euro, cifra che permetterebbe di assicurarsi il dirigente e superare gli ultimi ostacoli legati alla sua uscita.

Una somma che testimonia quanto Cardinale consideri importante il profilo del dirigente tedesco: dopo i tentativi effettuati negli scorsi mesi, la trattativa sembra dunque aver raggiunto una fase molto più avanzata rispetto a prima. La distanza presente mesi fa tra le parti sarebbe stata limata, e il Milan avrebbe individuato le condizioni migliori per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Per Krosche sarebbe pronto un incarico di grande responsabilità: il dirigente tedesco diventerebbe il nuovo Head of football del Milan, assumendo un ruolo centrale nella gestione della pianificazione dell'area sportiva. Tenendo conto delle informazioni provenienti dalla Germania, l'inizio della sua nuova avventura a Milano sarebbe fissato per il 1 gennaio.