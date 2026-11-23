Adrien Rabiot sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera. Il centrocampista francese è diventato un punto di riferimento imprescindibile nel Milan di Rúben Amorim e i numeri raccontano meglio di qualsiasi giudizio il suo impatto sulla squadra rossonera. Dopo la vittoria per 5-1 contro il Frosinone, nella quale ha partecipato a tre delle cinque reti milaniste, tra l'azione che ha portato all'autogol di Gabriele Calvani e i due assist per Gonçalo Ramos e Ardon Jashari, il numero 12 ha aggiunto un altro capitolo a una stagione fin qui straordinaria.

Il dato più significativo riguarda le partecipazioni al gol: Rabiot ha raggiunto quota 11 in campionato, con 5 reti e 6 assist, diventando il secondo giocatore della Serie A in questa speciale graduatoria. Davanti a lui c'è soltanto Donyell Malen della Roma, mentre alle sue spalle figurano diversi attaccanti. Un rendimento che certifica quanto il francese sia diventato determinante anche negli ultimi metri, oltre che nella gestione e nell'equilibrio del centrocampo.

Rabiot secondo in Serie A: soltanto Malen ha fatto meglio

Dopo 12 giornate di campionato, la classifica delle partecipazioni al gol, considerando la somma di reti e assist, vede Rabiot al secondo posto assoluto. Il centrocampista rossonero ha messo insieme 11 contributi diretti, 5 gol e 6 passaggi vincenti. Soltanto Malen, attaccante della Roma, è riuscito a fare meglio, arrivando a quota 14.

Alle spalle del francese si trovano Tijjani Noslin (Lazio) e Gustavo Varela (Monza), entrambi con 10 partecipazioni, mentre Nikola Krstovic (Atalanta) e Marcus Thuram (Inter) sono a quota 9. Un dato particolarmente significativo se si considera che Rabiot non è un attaccante, ma un centrocampista capace di incidere con continuità nella fase offensiva.

Il francese ha inoltre raggiunto quota 51 partecipazioni complessive in Serie A, frutto di 29 gol e 22 assist. Un altro traguardo che conferma la sua capacità di incidere in entrambe le fasi del gioco.

Rabiot come Kaká: sette presenze consecutive con gol o assist

C'è poi una statistica che lega direttamente il presente rossonero a uno dei protagonisti più amati della storia recente del Milan. Contro il Frosinone, Rabiot ha allungato a 7 la propria striscia di presenze consecutive in Serie A con almeno una partecipazione a una rete, tra gol e assist.

Si tratta di un risultato che non si verificava per un centrocampista rossonero dai tempi di Ricardo Kaká, capace di raggiungere lo stesso traguardo nel 2004. Il francese ha quindi eguagliato il primato del brasiliano, riportando il Milan a una continuità offensiva individuale che mancava da oltre vent'anni.

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La graduatoria storica delle strisce di questo tipo, sulla base dei dati disponibili, mette dunque in evidenza due nomi: Kaká nel 2004 e Rabiot nel 2026, entrambi arrivati a sette presenze consecutive con almeno un gol o un assist. Un riferimento importante anche per comprendere la portata del rendimento del francese.

Un ulteriore confronto statistico riguarda Hakan Çalhanoğlu, che nel luglio 2020 aveva raggiunto 5 partite consecutive con almeno una partecipazione al gol. Rabiot ha superato quella soglia e ha portato la propria serie fino a 7, eguagliando il precedente riferimento di Kaká.

Il nuovo ruolo e l'importanza nel Milan di Amorim

Dietro questi numeri c'è anche un'evoluzione tattica. Amorim ha ritagliato per Rabiot una posizione parzialmente diversa rispetto al passato, avvicinandolo maggiormente alla zona offensiva e chiedendogli di accompagnare con più continuità l'azione. Il francese ha risposto mettendo a disposizione della squadra inserimenti, fisicità, qualità negli ultimi passaggi e capacità di arrivare alla conclusione.

La sua importanza, tuttavia, non si limita ai numeri offensivi. Rabiot continua a garantire equilibrio, presenza nei duelli e solidità in fase di non possesso. È proprio questa completezza a renderlo un elemento fondamentale per il progetto tecnico rossonero.

Contro il Frosinone è arrivata un'altra dimostrazione: tre reti del Milan sono passate direttamente o indirettamente dai suoi piedi. La sensazione è che il francese abbia trovato una dimensione nella quale riesce a esprimere al meglio tutte le proprie qualità. E se il Milan vuole continuare a inseguire obiettivi importanti, la continuità di Rabiot potrebbe rivelarsi uno dei fattori decisivi della stagione.