Ieri pomeriggio è stato in campo, in posizione di trequartista centrale nel 4-2-3-1, nel Manchester United che ha perso 0-4 ad 'Anfield' contro il Liverpool in occasione dell'esordio del nuovo manager, l'argentino Mauricio Pochettino, in Premier League: non è detto, però, che Bruno Fernandes — grande obiettivo di calciomercato del Milan — termini questa stagione con i 'Red Devils'.

Bruno Fernandes-Manchester United, rinnovo in stand-by

Il contratto del centrocampista portoghese con il club inglese, infatti, scadrà ile, sebbene ildetenga l'opzione per prolungare unilateralmente l'accordo di un altro anno, la dirigenza vorrebbe blindare il suo capitano più a lungo possibile. Questo, almeno, è quanto si evince dalle parole pronunciate dallo stessoai microfoni di 'Sky Sport UK'.

"Mi hanno offerto un nuovo contratto, il che dimostra la volontà del club di tenermi. Ma non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del rinnovo alla fine della scorsa stagione e all’inizio di questa, ma vista la situazione della squadra, ho messo da parte la questione. La cosa più importante ora è che il club torni a vincere", ha dichiarato il capitano dei 'Red Devils'.

L'apertura all'addio: "Se non mi vorranno più, me ne andrò subito"

Il classe 1994 ha poi rincarato la dose, spiegando come in passato abbia già rifiutato proposte economicamente irrinunciabili pur di restare a Old Trafford, ma lasciando intendere che lo scenario potrebbe cambiare rapidamente qualora il club decidesse di voltare pagina.

"Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa … c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere — ha proseguito Bruno Fernandes —. Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi".

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Dichiarazioni che, da un lato, sottolineano la fedeltà del fantasista lusitano alla causa e, dall'altro, tengono aperta la porta ad una clamorosa separazione già nella finestra di— o, al più tardi, al termine dell'attuale stagione — in un Manchester United in piena rifondazione tecnica dopo l'arrivo di Pochettino.Il, come noto, osserva con grande attenzione l'evolversi della situazione ed è fortemente interessato al giocatore, che è già stato allenato e valorizzato daproprio nella sua precedente esperienza inglese. Considerando l'elevatapresente nell'accordo tra Bruno Fernandes e lo United — cifra fuori portata per il mercato invernale rossonero — il Diavolo punterebbe a muoversi soltanto a condizioni estremamente vantaggiose o, in prospettiva estiva, a cogliere l'eventuale opportunità aqualora i 'Red Devils' non esercitassero l'opzione di rinnovo.