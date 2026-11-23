Il capitano del Manchester United ha congelato le trattative per il rinnovo: il Milan di Rúben Amorim osserva la situazione tra gennaio e il parametro zero
Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Ieri pomeriggio è stato in campo, in posizione di trequartista centrale nel 4-2-3-1, nel Manchester United che ha perso 0-4 ad 'Anfield' contro il Liverpool in occasione dell'esordio del nuovo manager, l'argentino Mauricio Pochettino, in Premier League: non è detto, però, che Bruno Fernandes — grande obiettivo di calciomercato del Milan — termini questa stagione con i 'Red Devils'.
Bruno Fernandes-Manchester United, rinnovo in stand-byIl contratto del centrocampista portoghese con il club inglese, infatti, scadrà il 30 giugno 2027 e, sebbene il Manchester United detenga l'opzione per prolungare unilateralmente l'accordo di un altro anno, la dirigenza vorrebbe blindare il suo capitano più a lungo possibile. Questo, almeno, è quanto si evince dalle parole pronunciate dallo stesso Bruno Fernandes ai microfoni di 'Sky Sport UK'.
"Mi hanno offerto un nuovo contratto, il che dimostra la volontà del club di tenermi. Ma non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del rinnovo alla fine della scorsa stagione e all’inizio di questa, ma vista la situazione della squadra, ho messo da parte la questione. La cosa più importante ora è che il club torni a vincere", ha dichiarato il capitano dei 'Red Devils'.
L'apertura all'addio: "Se non mi vorranno più, me ne andrò subito"Il classe 1994 ha poi rincarato la dose, spiegando come in passato abbia già rifiutato proposte economicamente irrinunciabili pur di restare a Old Trafford, ma lasciando intendere che lo scenario potrebbe cambiare rapidamente qualora il club decidesse di voltare pagina.
"Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa … c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere — ha proseguito Bruno Fernandes —. Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi".
Calciomercato Milan, l'effetto Amorim e il nodo clausola da 65 milioniDichiarazioni che, da un lato, sottolineano la fedeltà del fantasista lusitano alla causa e, dall'altro, tengono aperta la porta ad una clamorosa separazione già nella finestra di calciomercato di gennaio — o, al più tardi, al termine dell'attuale stagione — in un Manchester United in piena rifondazione tecnica dopo l'arrivo di Pochettino.
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