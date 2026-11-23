Dal possibile arrivo di Krosche fino ai nomi di Endrick e Brown, passando per le parole di Amorim su Inacio: ecco le migliori notizie della giornata di oggi
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Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la vittoria di ieri contro il Frosinone, il Milan continua a pensare al mercato di gennaio, con un occhio anche in dirigenza. Dalla Germania, infatti, si parla di accordo raggiunto per Markus Krosche, ma non è tutto. In ottica mercato, sono giunte delle novità su Endrick e Brown. Spazio anche alle parole di Amorim su Goncalo Inacio
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1. Accordo raggiuntoIl Milan è sempre più vicino a Markus Krosche, ex dirigente tedesco dell'Eintracht Francoforte, da diverso tempo finito nel mirino di Gerry Cardinale. Dopo il tentativo fallito nei mesi estivi, i rapporti tra Krosche e il club tedesco si sono interrotti, riaprendo la pista milanese. Secondo BILD e SkySportDE, il Milan e l'Eintracht avrebbero trovato un accordo per l'uscita ufficiale del dirigente sulla base di 4 milioni di euro. Krösche andrebbe a ricoprire il ruolo di Head of Football, assumendo un incarico centrale all'interno del progetto rossonero. Il suo arrivo sarebbe previsto per il 1 di gennaio.
2. Le parole di Amorim su InacioGoncalo Inacio resta uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare la difesa già a gennaio. Il centrale portoghese, seguito da tempo dalla dirigenza rossonera, piace molto ad Amorim, che ai microfoni di Sport TV ha espresso parole di forte apprezzamento per il lusitano, ricordandone anche i tempi allo Sporting Lisbona. Il tecnico rossonero ha, però, ricordato anche la presenza in rosa di Pavlovic e Diawara, che stanno crescendo in modo esponenziale. L'operazione, però resta molto complicata: lo Sporting considera Inacio un elemento fondamentale e, per portarlo a Milano, servirà uno sforzo economico molto importante.
3. Il retroscena su EndrickEndrick sta vivendo un momento molto complicato alla corte del Real Madrid, dove sta trovando poco spazio. Secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Bruno Andrade ai microfoni di ESPN Brasile, i malumori riguarderebbero il suo entourage, insoddisfatto della gestione di Mourinho. A complicare ulteriormente la situazione è l'infortunio muscolare all'adduttore rimediato nella giornata di oggi, e che lo terrà fuori dl campo per alcune settimane.
4. Il Milan torna su BrownIl Milan torna su Archie Brown, vecchio pallino trattato nell'estate del 2025 ora al Fenerbahce. Le sue recenti prestazioni hanno tirato nuovamente l'interesse rossonero, che potrebbe valutare un nuovo tentativo a gennaio 2027 o nella prossima estate, anche per colmare la possibile partenza di Estupinan. Il difensore classe 2002 si è messo in evidenza nella vittoria per 3-2 contro il Liverpool, gara in cui ha segnato e fornito anche un assist. Il club turco oggi chiede almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire verso Milano.
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