Non è un momento alquanto semplice per il giovane Endrick. L'attaccante brasiliano classe 2006, seguito dal Milan, sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid, e la situazione avrebbe generato alcuni malumori all'interno del suo entourage. A raccontare alcuni retroscena è stato Bruno Andrade, giornalista sportivo brasiliano, intervenuto in un video per ESPN Brasile.

Milan, il retroscena su Endrick

Le perplessità più grandi, secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano, non arriverebbero dal calciatore, ma dai suoi agenti. L'entourage dell'attaccante non sarebbe soddisfatto della gestione da parte di, accusato di essere incoerente nei confronti del calciatore.

Secondo quanto riferito da Andrade, il problema principale riguarderebbe la distanza tra le dichiarazioni pubbliche dell'allenatore e le scelte fatte poi in partita. Da una parte, infatti, lo Special One avrebbe ribadito al di considerare Endrick un elemento su cui poter contare.

Dall'altra parte, però, il minutaggio del calciatore non sarebbe in linea con quanto riferito dall'allenatore. Una grande contraddizione che avrebbe alimentato alcuni malumori, con gli agenti convinti che Endrick meriti maggiori opportunità.

Lo stop

Come se non bastasse, ad aggravare la situazione ci ha pensato la. Un problema che lo costringerò a fermarsi per alcune settimane. Uno stop che arriva in un momento molto delicato per il Brasiliano, alle prese con la voglia di avere più spazio, ma anche cn la finestra di mercato che si sta avvicinando sempre di più. In tutto questo,