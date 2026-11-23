Milan Top News, tutte le principali notizie della mattina di oggi, lunedì 23 novembre 2026, sul pianeta rossonero dopo la travolgente vittoria per 5-1 del Milan di Rúben Amorim contro il Frosinone a 'San Siro'. Dalle parole ambiziose del proprietario Gerry Cardinale allo stato di grazia di Adrien Rabiot e Luka Modrić, fino al monito del tecnico portoghese e agli ultimi aggiornamenti di calciomercato tra Bruno Fernandes, l'infortunio di Endrick e il ritorno di fiamma per Archie Brown: ecco il punto completo della mattinata di 'PianetaMilan.it'.

Milan-Frosinone 5-1, l'analisi del 'CorSera': Rabiot dominante, Cardinale pronto a blindarlo

Il successo netto contro i ciociari, che ha permesso al Diavolo di scavalcare nuovamente il Como e riprendersi il quarto posto ina quota, continua a prendersi la scena sui principali quotidiani sportivi e generalisti. Secondo l'analisi odierna del 'Corriere della Sera',, mettendo in mostra una manovra verticale e cinica.

In una prova corale di altissimo livello, a prendersi la copertina è stato soprattutto Adrien Rabiot: autore di due assist (per Gonçalo Ramos e Ardon Jashari) e mezzo (il suggerimento propiziatorio per l'autogol iniziale di Gabriele Calvani), il centrocampista francese ha dominato la scena per personalità, tempi di gioco e leadership. Una prestazione maiuscola consumatasi sotto gli occhi di Gerry Cardinale, presente in tribuna a 'San Siro' e ora più che mai deciso ad accelerare per blindare l'ex Juventus con il rinnovo di contratto.

Cardinale allo scoperto: "Puntiamo allo Scudetto. A gennaio mosse per vincere"

Proprio il numero uno diè stato uno dei grandi protagonisti del post-partita. Rientrato dagli Stati Uniti nel weekend per stare vicino alla squadra e presiedere un vertice strategico con la dirigenza,ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di 'TeleLombardia' e 'SportMediaset',

Nonostante i 5 punti di distacco dalla Lazio capolista, il proprietario del Milan non si nasconde e rilancia la sfida per il tricolore sin da questa stagione: l'obiettivo dichiarato è competere fino in fondo sia per lo Scudetto sia per l'Europa League. Un messaggio chiaro accompagnato da un'apertura importante in vista della finestra invernale di calciomercato: a gennaio il club si muoverà con disciplina, ma ogni eventuale operazione in entrata — tra difesa, fasce e attacco — verrà fatta esclusivamente per alzare il livello qualitativo e "fare la differenza".

Il monito di Rúben Amorim: "Serve produrre di più per reggere questa media punti"

Se la proprietà sogna in grande,veste i panni del perfezionista e predica calma. Nel post-partita di Milan-Frosinone, l'allenatore lusitano — pur avendo eguagliato e superato numeri offensivi che a Milanello non si vedevano dai tempi di Nereo Rocco e Lajos Czeizler —

Amorim ha sottolineato come la squadra debba ancora crescere sensibilmente nella gestione dei duelli uno contro uno in fase difensiva e soprattutto nel volume di gioco prodotto. Il tecnico ha infatti avvertito che, senza un ulteriore salto di qualità sotto il profilo della continuità e della produzione offensiva, sarà difficile mantenere l'attuale media punti per tutto l'arco del campionato. Testa già rivolta, dunque, alla decisiva trasferta europea di giovedì pomeriggio al Pireo contro l'Olympiacos.

Pagelle Milan-Frosinone: 'Gazzetta' incorona Rabiot, Modrić e Diego Moreira

A certificare l'ottima domenica del Diavolo ci pensano anche. La 'Rosea' promuove a pieni voti l'intero organico rossonero:tra i giocatori scesi in campo contro il Frosinone.

Sulla lavagna dei migliori spiccano tre nomi su tutti: oltre all'onnipresente Adrien Rabiot, vengono incoronati la classe eterna di Luka Modrić — autentico faro della manovra milanista — e l'impatto devastante di Diego Moreira, prezioso e imprendibile sulla corsia (autore anche dell'assist per il poker firmato dal giovane Alphadjo Cisse). Voti ampiamente sopra la sufficienza anche per i marcatori Gonçalo Ramos, Ardon Jashari e Christian Pulisic.

Calciomercato Milan: occasione Bruno Fernandes, stop Endrick e torna Archie Brown

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Capitolo, infine, con tre novità rilevanti emerse nelle ultime ore. In Inghilterra il capitano dei 'Red Devils'ha rivelato a 'Sky Sport UK' di aver messo in stand-by le trattative per il rinnovo,. Un'occasione che il— forte del legame tra il trequartista portoghese e— monitora con grande interesse, pur dovendo fare i conti con una clausola risolutoria da 65 milioni di euro.Sul fronte offensivo, invece, si registra una frenata forzata per: l'attaccante brasiliano, da tempo nei radar della dirigenza di Via Aldo Rossi per rinforzare il reparto avanzato,a breve termine.: dopo circa un anno e mezzo, torna d'attualità l'opzione, profilo giovane e duttile che potrebbe tornare utile già nella sessione invernale.