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Il mercato del Milan continua a guardare con particolare attenzione alla difesa, dove il nome di Goncalo Inacio rimane in cima alla lista degli obiettivi. Il centrale portoghese è un primo che piace da diverso tempo alla dirigenza rossonera e rappresenta una delle priorità per rinforzare la retroguardia in vista della seconda parte di stagione.

Milan, le parole di Amorim su Inacio

"È un grande giocatore, ho avuto enorme piacere ad averlo con me."

A rendere ancora più interessante la situazione sono le recenti dichiarazioni fatte da parte di, che conosce già molto bene il calciatore avendolo allenato allo Sporting Lisbona. Il tecnico rossonero, intervenuto quest'oggi ai microfoni di, ha voluto esprimere un giudizio positivo sul difensore, senza chiudere la porta ad un possibile approdo a gennaio.

Il tecnico ha voluto richiamare l'attenzione anche sugli elementi già presenti in rosa, citando Pavlovic e Diawara, quest'ultimo che, negli ultimi tempi, sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante all'interno della retroguardia rossonera:

"Abbiamo Pavlovic, Diawara è molto giovane, ma sta dando risposte"

L'apprezzamento del Milan

L'apprezzamento delper il portoghese, come detto in precedenza, non è nuovo e risale già alla scorsa sessione di calciomercato. Il portoghese viene considerato un profilo ideale per la squadra di Amorim grazie alle sua grandi qualità:

Resta, però, da superare il nodo economico. Inacio è un giocatore molto importante per lo Sporting, club che non ha mai mostrato molta facilità nel privarsi dei propri giocatori importanti. Il difensore ha un contratto con il club portoghese fino al 2030, con una clausola da 60 milioni di euro, elemento che rende l'operazione tutt'altro che semplice.

Il Milan, quindi, dovrà trovare una formula che possa convincere lo Sporting a lasciarlo partire magari già a gennaio. La volontà di Cardinale di essere protagonista sul mercato e di voler rinforzare la rosa per competere ad alti livelli potrà fare la differenza, ma servirà uno sforzo economico molto importante.