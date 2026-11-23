Il gol per ritrovare il sorriso, la fiducia di Rúben Amorim e la voglia di diventare sempre più importante per il Milan. Il centravanti Gonçalo Ramos si è sbloccato contro il Frosinone, tornando a esultare dopo 35 giorni. Una rete che vale molto più del momentaneo 2-0 nella vittoria rossonera per 5-1: per l'attaccante portoghese rappresenta una nuova iniezione di fiducia dopo un periodo nel quale, pur senza trovare la via del gol, aveva continuato a ricevere attestati di stima da parte dell'allenatore e dei compagni.

Ramos ritrova il gol: San Siro canta il suo nome

Al 19' della partita contro il Frosinone, Ramos ha battuto Lorenzo Palmisani concludendo un'azione nata da un assist di. Per il portoghese è arrivata così la terza rete in campionato, dopo quelle realizzate contro Venezia e Atalanta. A queste si aggiunge il gol segnato in Europa League contro il Salisburgo. In Serie A, Ramos non segnava su azione dal gol al Venezia dello scorso 28 agosto, quasi 3 mesi pieni. Contro l'Atalanta, infatti, era andato in gol su calcio di rigore.

Un momento importante anche per il rapporto con il pubblico rossonero. Al momento della sostituzione, San Siro gli ha riservato applausi e cori, un riconoscimento che ha emozionato l'attaccante. "Quanto è bello quando San Siro urla il mio nome. Sono felice di aver contribuito al successo della squadra", ha raccontato dopo la partita.

Ramos ha voluto anche sottolineare il lavoro svolto per la squadra, un aspetto spesso apprezzato da Amorim e dai compagni. Non a caso, Rabiot ha indicato proprio il portoghese dopo il gol, riconoscendone il contributo. Il francese ha spiegato: "Da fuori non vedete il lavoro straordinario che fa Gonçalo per la squadra. E bisogna esserne fieri. Poi se segna siamo più contenti tutti".

Il problema al polpaccio e la rassicurazione di Ramos

La partita contro il Frosinone ha lasciato anche un piccolo motivo di apprensione. Al 50', infatti, Ramos ha accusato un problema al polpaccio ed è stato sostituito da, che circa dieci minuti più tardi ha trovato la via della rete. L'attaccante non ha nascosto la propria insoddisfazione per il cambio, andando in panchina senza salutare Amorim, ma la decisione dell'allenatore era legata soprattutto alla necessità di non correre rischi.

Dopo la partita, il tecnico portoghese ha spiegato: "Non possiamo perdere altri giocatori. Tutti i nostri vogliono esserci sempre e questo è molto positivo, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell'Europa League: non possiamo rischiare nulla. È stato meglio toglierlo: immagino che non fosse contento, ma io sono felice per lui e per il suo gol".

Anche Ramos ha voluto tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni, rispondendo con un sorriso alla domanda sul polpaccio: "Va benissimo". Una rassicurazione importante in vista dei prossimi impegni, in una fase della stagione nella quale il Milan ha bisogno di avere a disposizione tutte le proprie alternative offensive.

Amorim ha bisogno dei suoi gol

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

A Milanello, fin dall'inizio della stagione, vengono apprezzate le qualità di Ramos nella partecipazione alla manovra. Il portoghese è secondo in Serie A per spizzate e sponde riuscite, numeri che testimoniano il suo contributo anche lontano dalla porta. La stessa azione del gol contro il Frosinone nasce da un recupero su Gabriele Calvani, ulteriore esempio del lavoro che l'attaccante mette a disposizione della squadra.Adesso, però, serve dare continuità anche sotto porta. Il ritorno al gol contro il Frosinone, arrivato dopo l'assist nella partita precedente contro il Genoa, rappresenta un segnale incoraggiante: Ramos è tornato a partecipare alle reti del Milan in due gare consecutive, un traguardo che non raggiungeva da undici mesi.

La squadra di Amorim ha bisogno del suo contributo per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali. Il tecnico ha sempre difeso il lavoro del portoghese, ma la crescita del Milan passerà anche dalla capacità del suo centravanti di trasformare il lavoro per i compagni in gol. Contro il Frosinone è arrivata una prima risposta: ora Ramos vuole ripartire da San Siro.