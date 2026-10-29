Milan, triplo recupero verso il derby! Gila, Moreira e Rabiot in gruppo. La probabile formazione | PM

"Tornati in gruppo oggi". Svolta totale per Amorim a 48 ore dal derby con l'Inter: recuperati tre big fondamentali. Ecco le ultimissime sulla probabile formazione
Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video
Notizie importanti in vista del derby del 31 ottobre contro l'Inter: Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot sono tornati ad allenarsi in gruppo oggi e saranno quindi a disposizione di Ruben Amorim in vista della sfida di sabato sera. Questo quanto ha raccolto la redazione di PianetaMilan che aggiorna anche sui giocatori non presenti e ancora in bacino di carenaggio ovvero Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.
Il bollettino medico: i dettagli sui problemi fisici dei tre bigRicordiamo che i tre non hanno giocato contro l'Udinese e contro il Bologna per i seguenti problemi fisici:
- Il difensore spagnolo è alle prese con un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra;
- Il portoghese con un affaticamento al flessore sinistro;
- Il mediano francese è ancora bloccato da un affaticamento al polpaccio destro.
Per Tomori oggi dovrebbe arrivare il responso degli esami dopo il problema muscolare subito contro il Bologna. È ancora presto per avere certezze, ma visti i recuperi e chi non ci sarà a disposizione possiamo pensare a una possibile formazione del Milan contro l'Inter.
La probabile formazione del Milan per il derby con l'InterPossibile sempre il 4-4-1-1 con Gila che prenderebbe il posto di Tomori come terzino destro e il possibile arretramento di Bartesaghi come terzino sinistro. Pulisic a supporto di Ramos in attacco con Moreira e Hutchinson sugli esterni e Modric e Rabiot a centrocampo.
Milan, la probabile formazione (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos.
Allenatore: Amorim.
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