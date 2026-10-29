Amorim la difesa è da migliorare: tante occasioni concesse e gol subiti troppo facili. Le medie

Crollo del Milan contro il Bologna: i rossoneri cadono per 2-4 a San Siro con un secondo tempo davvero preoccupante a livello di prestazioni e di impatto sulla partita. La squadra di Ruben Amorim, che aveva chiuso il primo tempo avanti 2-1, non è entrata in campo nella ripresa ed è calata pian piano fino al blackout totale nel quale ha concesso due gol in un minuto al Bologna.

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Analisi dei gol subiti: dall'autogol di Bartesaghi agli errori su Mbangula

A livello fisico la squadra è sembrata finita, non in grado di reggere i ritmi voluti dal suo mister. Gli infortuni ovviamente hanno avuto il loro peso per quanto riguarda le rotazioni della squadra, cortissime, ma i gol concessi fanno suonare un campanello d'allarme importante anche per le prossime partite e per la stagione.Il secondo gol del Bologna è fortunato, visto che la punizione sbatte sul piede di Bartesaghi. Ma gli altri sono errori della difesa banali: la tripletta di Mbangula non arriva da chissà quali azioni offensive del Bologna, ma da errori prima sugli esterni e poi dentro l'area della difesa del Milan, troppo passiva in tutte le circostanze.

È vero che Amorim vuole gestire il possesso palla, ma non può concedere questi spazi e queste occasioni così facilmente. Troppi gol subiti in questo inizio stagionale per il Diavolo: l'allenatore portoghese deve lavorare anche sotto questo punto di vista, nella speranza di recuperare più giocatori possibili nel minor tempo possibile.

I numeri della crisi difensiva: la media gol stagionale di Amorim

I numeri parlano chiaro e certificano le difficoltà del reparto arretrato rossonero in questa prima parte di stagione:

Il rendimento in Serie A: in 9 partite di campionato il Milan ha segnato 18 gol e ne ha incassati 11.

Il cammino europeo: anche in Europa League il conto non è molto positivo sotto questo punto di vista, con 3 partite giocate, 4 gol fatti e 5 subiti.

Il bilancio totale: 12 gare in tutto con 22 gol fatti e 16 subiti complessivi.

Le medie partita: facendo dei rapidi calcoli la media di gol realizzati a partita è di 1,83 (non male), mentre la media dei gol subiti per match è di 1,33.