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LA PARTITA

Milan-Bologna 2-4, commento e analisi della partita

L'inizio è da paura, sembra subito una serata storta per il Milan, che scende in campo un po' molle e perde palloni a ripetizione. Uno di questi porta al vantaggio del Bologna, dopo appena 8 minuti, su errore di Yunus Musah in uscita. Quando tutto sembra in salita, arriva però un'ottima reazione, trascinata dall'ormai solito Alphadjo Cisse: doppietta da vero centravanti, anche se oggi da centravanti non sta giocando. Senso del gol e qualità fanno doppietta e il Milan la ribalta, con merito. Perché dopo il gol subito i rossoneri iniziano a controllare la partita e non hanno più concesso assolutamente nulla. Il primo tempo si chiude sul 2-1.

La ripresa però inizia di nuovo male. I ritmi sono di nuovo bassi e il Milan fatica a creare. Tuttavia, comunque, non subisce nulla. Poi all'ora di gioco la svolta negativa. I cambi danno la sensazione di far perdere le misure, ma soprattutto uno sfortunatissimo autogol di Davide Bartesaghi rimette tutto in parità. Passa un minuto e il Bologna sguazza negli spazi rossoneri, trovando il terzo gol. La reazione non c'è mai veramente. Solo un colpo di testa di Francesco Camarda di poco a lato. Seguito addirittura dal quarto gol con tripletta di Mbangula. Serata storta e da dimenticare, il Bologna vince a San Siro e come sia successo resta un mistero.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Milan-Bologna >>>

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