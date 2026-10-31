Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita di "CBS Sports Golazo" ha parlato Luka Modric, giocatore rossonero.
Le parole di Modric dopo il derby Milan-Inter
"E' stata una vittoria fantastica. Penso sia la nostra miglior partita della stagione. Abbiamo meritato di vincere. Dopo la sconfitta contro il Bologna siamo rimasti positivi. Non c'era opportunità migliore del derby per riscattarci e ce l'abbiamo fatta. Stiamo crescendo come squadra. Ci saranno alti e bassi, ma se vogliamo vincere il titolo dobbiamo essere bravi a sfruttare i nostri alti. L'atmosfera stasera era incredibile".
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